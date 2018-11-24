AKP'li Dağ: Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir adayları açıklanmayacak

AKP'nin bugün düzenlenecek tanıtım toplantısında 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkan adayını açıklayacağı bildirildi. AKP'li Hamza Dağ, bunların içinde İstanbul, Ankara ve İzmir'in bulunmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde yapacağı konuşmada AKP'nin yerel seçimdeki 40 adayını açıklayacak.

Edinilen bilgiye göre bunların 14'ü büyükşehir, 26'sı il belediye başkan adayı olacak.

Açıklanacak 40 adayın arasında İstanbul, Ankara ve İzmir'in yer alıp, almayacağı büyük merak konusuydu.

Habertürk TV'nin özel yayınına konuk olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Dağ, "Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir adayı açıklanmayacak" ifadelerini kullandı.