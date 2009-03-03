AKP'li Çetinkaya: Yargılanmak istiyorum

Okyanus operasyonu iddianamesinde, örgütün lideri Nusret Argun'la ve örgütün çıkarları doğrultusunda başka kişilerle yaptığı telefon görüşmeleri yer alan ve örgüt üyesi olduğu iddiasıyla hakkında hazırlanan fezleke TBMM Başkanlığı'na gönderilen AKP Konya Milletvekili Abdullah Çetinkaya, ``Bize derdini anlatmak isteyen bir vatandaş veya bir işadamı geldiğinde emniyetten izin mi alalım?'' dedi. Çetinkaya, ``Hemen dokunulmazlığımı kaldırsınlar. Yargılanmak da istiyorum. Aklanmak istiyorum'' diye konuştu.



Bugün, partisinin Konya'da seçim bürosu açılışına katılan Abdullah Çetinkaya, hakkındaki iddialarla ilgili konuştu. Okyanus operasyonu iddianamesinde örgüt üyesi olduğu iddia edilen Çetinkaya, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Aynı davadan tutuklu Selçuk Üniversitesi Rektörü Süleyman Okudan'ı da savunduğu açıklamalarında Çetinkaya şunları söyledi:

``Ben bunu çok açık söylüyorum bakın, Konya'da bir siyasi zaafiyet, bir boşluk var. Bu, bundan kaynaklanıyor. Biz bundan sonra şunu mu yapacağız; Bize derdini anlatmak isteyen bir vatandaş veya bir işadamı geldiğinde emniyetten izin mi alalım? Emniyete diyelim ki `Bu arkadaş çete üyesi mi? Bu mafya mı? Üç kağıtçı mı? Sen bir beraat kağıdı getir. Biz vatandaşın sorunlarını öyle dinleyelim' diyelim. Böyle bir kepazelik olur mu? Koskoca bir Konya Rektörü, gerçekten 3- 5 lira için, bu paralar için falan kendini lekemez. Ama çok adice bir savaş ve kavga sürdürülüyor. Ben buna üzülüyorum. Biz de siyasetçiyiz. Gazetede ana sayfada manşet olarak geçti. Bunu okuyan bizim yakınlarımız insanlar diyor ki; `Acaba bir şey mi var?' Konuşma metni orada. İhalede en ufak bir şey yok. Nusret beyin ihaleye girdiği tarihi, ihalenin iptal olduğu tarih ve benim konuşma tarihim. Ne var burada? Siz de arayabilirsiniz beni. Herkes dönüp bir aynaya baksın. Millete veremeyeceğimiz en küçük bir hesap yok. Eğer en ufak bir bağlantımızı ve bir liralık maddi çıkarımızı bulurlarsa ben bugün siyaseti bırakmaya hazırım. Bu kadar net ve açık ifade ediyorum. Hemen dokunulmazlığımı kaldırsınlar. Yargılanmak da istiyorum. Aklanmak istiyorum.''



Milletin haklarını korumaya geldiklerini söyleyen Çetinkaya, ``Kimse kusura bakmasın. Kimse bizde leke bulamaz. Yapılan haberlerden dolayı gerçekten üzüldüm. Ayıp şeyler bunlar. Bizler bu memleketin çocuklarıyız. Hırsızlık yapıyorsak yakamıza yapışın'' diye konuştu.



Dokunulmazlık kalkarsa yargılanacak



Okyanus operasyonu kapsamında tutuklanan ve örgütün lideri olduğu iddia edilen Nusret Argun ile yaptığı telefon görüşmeleri gazetelere yansıyan Çetinkaya hakkında, Adana Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Ayhan Ünal fezleke hazırlayarak dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM Başkanlığı'na başvurmuştu.



Meclis dokunulmazlığını kaldırdığı takdirde Abdullah Çetinkaya davada sanık olarak yargılanacak. Meclis, dokunulmazlığı kaldırmazsa, Çetinkaya'nın dosyası ayrılacak ve milletvekilliği süresinin bitimi beklenecek. Fezlekede, Milletvekili Çetinkaya'ın örgüt üyesi olduğu iddia ediliyor.



Okyanus Operasyonu



Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Okyanus Şirketler Grubu'na yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan, aralarında şirketin yönetim kurulu Başkanı Nusret Argun, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan ile bazı dekanlar, çok sayıda hastane başhekimi, doktor, müfettişin de bulunduğu 45'i tutuklu, 5'i aranan 234 kişi hakkında, 756 sayfalık iddianame ile dava açıldı. Savcı, tutuklu Argun hakkında toplam 1205 yıl, Rektör Okudan için 28 yıl hapis cezası ile elde ettikleri malların müsaderesini istedi.



Konya'da 'enerji, turizm, inşaat-taahhüt, konut, alışveriş merkezleri, servis hizmetleri, sağlık ve plastik' alanlarında faaliyet gösteren Okyanus Şirketler Grubu'nun çeşitli illerde girdiği 'tıbbi malzeme, temizlik, güvenlik, yemek ve doğalgaz dağıtım ihalelerinden devleti yaklaşık 350 milyon TL zarara uğrattığı' iddiasıyla 26 Nisan ile 27 Eylül 2008 arasında değişik tarihlerde operasyon yapıldı. Afyonkarahisar, Karaman, Kütahya, Eskişehir, Nevşehir, Antalya, Bartın, Kahramanmaraş, Isparta, Adıyaman ile Konya'nın Seydişehir, Akşehir ve Ereğli, Afyonkarahisar'ın Dinar, Bolvadin, Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde yapılan operasyonlarda 229 kişi gözaltına alındı. 'Suç örgütü kurmak, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet vermek, tehdit, baskı, şantaj, sahtecilik' suçuyla adliyeye sevk edilen zanlılardan şirket sahibi Argun ve Rektör Okudan dahil 45 kişi tutuklandı. Daha sonra da sanıklar Mustafa Alpınar, Ali Alkan, Metin Hilal, Metin Uran ve Mehmet Kaya hakkında yakalama emri çıkartıldı.



Soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Ayhan Ünal'ın talebi üzerine Nusret Argun ile birlikte 26 sanığın 2006-2008 yılları arasında ihale yolsuzluklarından kazandığı öne sürülen toplam 142 tapulu konut, 59 araç, 36 şirketin hisseleri ile 74 milyon TL paraya Adana 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce ihtiyati tedbir konulmasına karar verildi. Daha sonra aynı mahkeme banka hesaplarındaki tedbiri kaldırdı.



4 Mayıs Pazartesi günü Adana Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak olan duruşmada, 45'i tutuklu, 4'ü firari, 1'i hakkında yakalama emri bulunan, 184'ü tutuksuz toplam 234 şüpheli, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, İhaleye fesat karıştırma, Edimin ifasına fesat karıştırma, Rüşvet verme, Baskı yapma, Nitelikli Yağma, Ticari sır veya müşteri sırrı niteliğinde bilgi ve belgelerin açıklanması, Özel belgede sahtecilik, Zincirleme özel belgede sahtecilik, Soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla yargılanacak.



(DHA)

