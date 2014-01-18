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Politika

AKP'den ihracı istenen vekil: Hamdolsun ki dışarıda rüşvet aldı, ahlaksızlık yaptı denmiyor

Milletvekili arkadaşına 'Ayakkabı kutun kaç numara, maşallah ayakların 85 numara, senin kutun büyüktür' sözleri sonrası AKP'den ihracı istenen Muhammed Çetin ilk kez konuştu

18 Ocak 2014 10:57

AKP'den ihraç istemiyle disipline sevk edilen İstanbul Milletvekili Muhammed Çetin, “Bana her gün ‘İstifa edecek misin’ diye sorduklarında, gitmeyeceğimi anlatmak için ‘Beni satın alacak ayakkabı kutusu yok, kimse beni satın alamaz’ demiştim. O kadar suçlamaya, dolarlara, kasalara müdahale etmiyorsun, arkadaşlar arasındaki nüktedan bir cevap nedeniyle bana müdahale ediyorsun, bu nereye geldiğimizin göstergesidir” dedi.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre Çetin, “Türkiye’nin daha büyük meseleleri var. Daha bir imtihanı doğru düzgün yapamıyoruz. Hakkımda söylenenlerin aslı astarı yok. Hiçbir şekilde partiye ve hükümete zarar verecek şekilde davranmadığımı çok iyi biliyorlar, o nedenle de mazlum olarak gönderilmeyi tercih ederim" ifadelerini kullandı.

Muhammed Çetin şunları söyledi:

"Suçlamaları bilmiyorum. Basına yansıyanlara baktım, bu kadar saçmalıklar, acemice şeyler nasıl uydurulmuş? Şükürler olsun ki, dışarıda rüşvet aldı, ahlaksızlık yaptı denmiyor. Sizden, olmayan bir şeyi ispatlamanız isteniyor. Kutu kutu kasaları ispatlarsınız da ‘Hadi konuşamadığını ispatla’ dendiğinde bu nasıl olacak?"

"Başbakan bir gün Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ı çağırmış, benim için ‘Bu işlere karışmıyor’ diye teşekkür etmiş. Başbakan’ın ‘Haşhaşi’ sözlerini söylediği son grup toplantısından sonra Elitaş, duruşumdan dolayı sırtıma vurarak beni takdir ettiğini de gördüm.”

 

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