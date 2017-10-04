AKP’li Cemil Çiçek: Haber bol ama gündem kalorisiz, içi boş diyet ekmeği gibi

Yeni yasama yılı ile dün ilk gurup toplantılarının yapıldığı TBMM’de kulisleri en çok taşların yerinden oynadığı belediyelerdeki operasyonlar oldu.

AKP’liler sohbet ederek gurup toplantısının başlamasını beklerken gündeme ilişkin espriler eski meclis başkanı, AKP Ankara milletvekili Cemil Çiçek’ten geldi.

Siyasi gündeme ve haber bolluğu üzerine sohbet ettiği T24 muhabirine Çiçek, “ Haber çok ama gündem kalorisiz” dedi. Çiçek, "Nasıl kalorisiz" sorusuna, “Kalorisi yok, içi boş diyet ekmeği gibi” yanıtı verdi. Çiçek’in değerlendirmesi yanındaki vekilleri de gülümsetti.