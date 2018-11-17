AKP'li Cemal Öztürk uyardı: Çay ithal etmek zorunda kalabiliriz

AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, çay üretimi ile ilgili uyarılarda bulunarak "Çay bahçelileri kurulmaması halinde yurt dışından çay ithal etmek zorunda kalacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bütçesi görüşmelerinde söz alan Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, çay üretimi ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, "Çay tüketiminde birinci sıradayız" hatırlatmasında bulunan Öztürk şunları söyledi:

’’Türkiye kişi başına çay tüketiminde dünyada birinci sıraya geldi. En fazla çayı biz tüketiyoruz. Çay sadece doğu Karadeniz Bölgemizde üretiliyor. Üretimi sınırlı. Nüfusumuz her yıl yüzde birden fazla artıyor. Bir projeksiyona göre Türkiye 2023 yılına doğru net çay ithalatçı durumuna gelecek. O bakımdan bizim hem verimliliği hem de kaliteyi artırmamız lazım. Yeni çaylıklar ihdas etmemiz şarttır.

Giresun’un doğu bölgesinde yüksek kaliteli çay üretilmektedir. Bilindiği gibi ÇAYKUR Tirebolu 42 markasıyla meşhur bir çay çeşidi de vardır. Çay Kanunu’ndaki bir değişiklikle bu bölgeye yeni çaylıklar kurulması için ruhsat verilmesi gerekir. Bu bölgede kurulacak yeni çaylıklar hem ülke ihtiyacını karşılayacak, hem de yörenin kalkınmasına katkı yapacaktır.’’