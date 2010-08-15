AKP'li Çelik'in kiralık dediği villa Erdoğan'ın oğulları üzerine tapulu

T24 - Erdoğan’ın kiracı olduğu söylenen villa, tapuda iki oğlu üzerine kayıtlı. Aynı sitede Erdoğan’ın kız kardeşinin de bir villası bulunurken inşaatı yapan firma ise Erdoğan’ın çocukluk arkadaşı Mehmet Gür’e ait bir şirket.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ailesinin villaları 15 bin 20 metrekarelik arazi üzerine inşa edildi. Atatürk döneminin bakanlarından Yusuf Kemal Tengirşenk’in torunlarından 6 villa karşılığı alınan arazide, toplam 11 villa bulunuyor. Başbakanın “kiracıyım” açıklaması yaptığı villalardan oğulları ile kız kardeşi Vesile İlgen’in kocası Ziya İlgen 2006 yılında 1’er milyon TL ödeyerek iki villayı satın almışlardı. Villaların her biri 1727 metrekarelik arsaya sahip. 11 villalık siteyi ise Başbakan Erdoğan’ın çocukluk arkadaşı olan Mehmet Gür’ün sahibi olduğu MM Proje İnşaat şirketi yaptı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Erdoğan ailesinin villaları, İstanbul, Üsküdar 3. Bölge, Kısıklı Mahallesi, Avcı Kazım Sokağı’ndaki bir arazide bulunuyor. Konum olarak Çamlıca tepelerinde yer alıyor. Villaların yapıldığı arazi, Atatürk döneminin bakanlarından Yusuf Kemal Tengirşenk’in torunları Tayyibe İlter ve Meryem Çiçek Tünger’e aitti. Tapu kayıtlarına göre villalar, 15 bin 20 metrekarelik bir alana yapıldı. Tripleks biçiminde inşa edilen her bir villanın 1727 metrekarelik arsa payı bulunuyor.

Başbakan Erdoğan’ın çocukluk arkadaşı olan Mehmet Gür’ün sahibi olduğu MM Proje İnşaat Şirketi, anlaşma uyarınca yapılan villalardan 6’sını İlter ve Tünger’e verdi, geriye 5 villa kaldı. Bu 5 villayla ilgili gelişmeler ise resmi kayıtlara şöyle yansıdı:

Başbakan Erdoğan’ın oğulları Ahmet Burak Erdoğan ve Necmeddin Bilal Erdoğan, 25 Ağustos 2006 tarihinde “1 milyon” TL ödeyerek villalardan birinin sahibi oldu. Villanın tapusuna göre, “bahçeli kâgir ev ve arsa” niteliğindeki taşınmaz, Tayyibe Emine İlter ve Meryem Çiçek Tünger adına kayıtlı iken Erdoğan kardeşlere tescil edildi. Villanın sahipleri tapuya “Ahmet Burak Erdoğan 1/2, Necmeddin Bilal Erdoğan 1/2” yarı yarıya ortak olarak işlendi.

Başbakan Tayyip Erdoğan ticari yaşamından eleştiriler nedeniyle kendi deyimiyle “adeta lanet olsun” diyerek vazgeçmişti. Erdoğan’ın sahibi olduğu ve hisselerini devretmek zorunda kaldığı dört şirkette de vazgeçemediği ortakları arasında kız kardeşi Vesile Erdoğan’ın eşi Ziya İlgen de yer alıyordu. İlgen de “kayınbiraderi” Başbakan ile birlikte şirket hisselerini devretmişti.

Başbakan’ın oğullarının Kısıklı’daki villasına enişteleri, Erdoğan’ın vazgeçilmez ticaret ortağı Ziya İlgen de komşu olmuştu. Başbakan Erdoğan’ın çocuklarının A-1 blokta yer alan villasının yanındaki A-3 numaralı villayı da Ziya İlgen 25 Ağustos 2006 tarihinde satın aldı.