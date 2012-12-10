T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP'li Çelik: Ortadoğu'nun Kürtleri temsil eden en büyük partisi biziz

AKP'li Ömer Çelik, partiden uzaklaştırılan Diyarbakır il başkanının usul hatası yaptığını söyledi

10 Aralık 2012 09:59

AKP Genel Başkan yardımcısı Ömer Çelik, Diyarbakır il başkanının "Böyle giderse dindar Kürtler bize oy vermeyecek" çıkışını eleştirirken "Ortadoğu'nun Kürtleri temsil eden en büyük partisi biziz" dedi.

AKP'li Ömer Çelik, Milliyet gazetesinden Zeynep Miraç'a özel açıklamalarda bulundu.

AKP'nin görüşlerini kimlerin ifade edeceğinin belli olduğunu söyleyen Çelik, partiden uzaklaştırılan Diyarbakır il başkanının usul hatası yaptığını söyledi.

Başkanın iddiasının doğru olmadığını da belirten Çelik, "Bırakın Türkiye'yi, bütün Ortadoğu'nun ve bölgenin Kürtleri temsil eden en büyük partisi biziz. Oy oranlarımıza dayanarak söylüyorum" dedi.

Çelik her eleştiriye ciddiyetle baktıklarını söyledi. AKP'nin otoriterleştiği iddialarını reddederek "Otoriter rejim dediğiniz şey tek parti dönemidir, darbelerdir, OHAL'dir, 28 Şubat'tır" dedi.

Esed'in bu kadar direnebilmesinin ardında yeni bir soğuk savaşın olduğunu belirten Çelik, "Rusya ile ABD'nin güç mücadelesi olduğu görülüyor" yorumunda bulundu.

ETİKETLER

ömer çelikakptürkiyekürtortadoğu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24