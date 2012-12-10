AKP'li Çelik: Ortadoğu'nun Kürtleri temsil eden en büyük partisi biziz

AKP Genel Başkan yardımcısı Ömer Çelik, Diyarbakır il başkanının "Böyle giderse dindar Kürtler bize oy vermeyecek" çıkışını eleştirirken "Ortadoğu'nun Kürtleri temsil eden en büyük partisi biziz" dedi.

AKP'li Ömer Çelik, Milliyet gazetesinden Zeynep Miraç'a özel açıklamalarda bulundu.

AKP'nin görüşlerini kimlerin ifade edeceğinin belli olduğunu söyleyen Çelik, partiden uzaklaştırılan Diyarbakır il başkanının usul hatası yaptığını söyledi.

Başkanın iddiasının doğru olmadığını da belirten Çelik, "Bırakın Türkiye'yi, bütün Ortadoğu'nun ve bölgenin Kürtleri temsil eden en büyük partisi biziz. Oy oranlarımıza dayanarak söylüyorum" dedi.

Çelik her eleştiriye ciddiyetle baktıklarını söyledi. AKP'nin otoriterleştiği iddialarını reddederek "Otoriter rejim dediğiniz şey tek parti dönemidir, darbelerdir, OHAL'dir, 28 Şubat'tır" dedi.

Esed'in bu kadar direnebilmesinin ardında yeni bir soğuk savaşın olduğunu belirten Çelik, "Rusya ile ABD'nin güç mücadelesi olduğu görülüyor" yorumunda bulundu.