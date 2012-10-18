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AKP'li Canikli: 2013 sonbaharını önerdik, CHP net yanıt vermedi

AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, yerel seçim görüşmeleri için 'CHP durumu kendi arasında görüşüp açıklama yapacaktır' dedi

18 Ekim 2012 20:24

AK Parti ve CHP yerel seçim tarihinin belirlenmesi amacıyla bir araya geldi. CHP'ye spesifik bir tarih öneri götürmeyen AK Parti, seçimin 2013 sonbaharında yapılmasını teklif etti. CHP'nin yanıtı ise öneriyi önce yetkili kurullarında görüşecekleri oldu.

Yapılan görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, yerel seçimler için önerilerinin spesifik bir tarihi içermediğini belirterek, "Sadece önümüzdeki ilk mahalli seçimin 2013 yılı sonbahar aylarında yapılması şeklinde oldu. Herhangi bir spesifik tarih paylaşmadık. Kendi kurullarında görüşeceklerini ve değerlendirip, bize bilgi vereceklerini ilettiler" dedi.
 
Önerilerinin temel gerekçesinin, pek çok bölgede ağır kış koşullarının Kasım ayı sonundan itibaren etkisini hissettirmesi olduğunu söyleyen Canikli, CHP'li muhataplarının yanıtına ilişkin şunları anlattı:
 
"Kendileri bize bir tarih vermediler. Bizim bu önerimizi görüşeceklerini ifade ettiler. Bu konuda şu anda her hangi bir cevap veremeyeceklerini ifade ettiler. Sonuç itibarıyla oluşacak görüşlerini alacağız."
 
MHP ile görüşmek için CHP'nin bu konudaki görüşünü bilmeleri gerektiğini ifade eden Canikli, "CHP'nin görüşlerini aldıktan sonra görüşmelere devam ederiz diye düşünüyorum" dedi.
 
Görüşmede seçim barajını da konuşup değerlendirdiklerini ifade eden AK Parti Grup  Başkanvekili Canikli, CHP'lilerin Meclis'te görüşülen Büyükşehir Yasasıyla ilgili görüşlerini de aktardığını söyledi. Canikli, tutuklu milletvekillerinin görüşmede gündeme gelmediğini söyledi. 
 
Seçim tarihi konusunda CHP ile bir uzlaşma umudu taşıyıp taşımadığı sorulan Canikli, "Onu bilemeyiz kendimizi CHP'nin yetkili kurullarının yerine koyarak tahminde bulunmak doğru olmaz. Biz her zaman ümidimizi koruyoruz. Bir cevap vermediler, bir görüş beyan etmediler. Olumlu ya da olumsuz bir şey söylemediler, buradan yola çıkarak bir değerlendirme yapmamız mümkün de değil, doğru da değil" diye konuştu.
 
 

İnce: Bugün şartlar değişti

 
 
Canikli'nin ardından açıklamada bulunan CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce ise AK Parti'nin tavrını eleştirdi. İnce, "AK Parti'nin tavrı, 'seçimin tarihini birlikte belirleyelim, seçimin kuralını ben belirlerim' diyor. Bu bir çelişki. Kendilerine bunları anlattık. Onların tekliflerini de partimizin yetkili organlarında görüşüp tartışacağız. Biz daha önceden 3 Kasım tarihini söyledik, doğru. O zaman dikkate almamışlardı ve MHP ile anlaşmışlardı. O zaman Büyükşehir Yasası yoktu. Bugün şartlar değişti" dedi.
 
İnce, görüşmede yerel yönetim yasasının geri çekilmesi gibi bir öneri ve pazarlığın da olmadığını belirterek, "Bu kanun bir başka konuyla ilgili değil ki, seçimle ilgili. Bu şartları değiştirdi" şeklinde konuştu. 
 

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