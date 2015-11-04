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AKP'li Bozdağ, seçimden 5 gün önce Davutoğlu'na "319 vekil çıkaracağız" mesajı atmış!

Bozdağ: Anketçiler fiyasko ama AK Parti tam isabet

04 Kasım 2015 11:01

1 Kasım'daki seçimde yüzde 49.5 oy oranıyla 317 milletvekili kazanan ve yeniden tek başına iktidar olan AKP'nin başarısı, başta anket şirketleri olmak üzere pek çok kişiyi ters köşeye yatırdı. Öyle ki, bazı AK Partililer de "Bu kadarını biz bile beklemiyorduk" dedi. Ancak AK Parti'nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın seçimden 5 gün önce Başbakan Ahmet Davutoğlu'na Whatsapp'tan bir mesaj atarak, "319 milletvekili çıkaracağız" dediği ortaya çıktı.

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, Bozdağ'ın mesajında, "parti tabanından aldıkları izlenimlerle yaptıkları hesaplama sonucunda bu kanaate vardığı" öğrenildi.

 

"Anketçiler fiyasko, AK Parti tam isabet"

 

Bekir Bozdağ, "Anketçiler fiyasko ama AK Parti tam isabet" dedikten sonra hesaplamayı nasıl yaptıklarını anlattı:

"Anketleri inceledik, teşkilatlarımızın görüşünü aldık. Kesin milletvekili çıkaracağımız illerden kaç alacağımızı, mevcut vekil sayısına bir iki ilave edip edemeyeceğimizi hesapladık. Vekil çıkarmamız muhtemel ve kuvvetle muhtemel olan illeri değerlendirdik. Ortaya 319 rakamı çıktı. Anket firmaları tahminler konusunda uzmanlar ve işlerini yapıyorlar. Biz ise arazideyiz. Bazen onlar isabetli söyler, bazen biz. Ama seçimden önce hesapladığımız rakam, teşkilatlarımızın halkın nabzını doğru tuttuğunu, vatandaşlarımızın eğilimlerini doğru analiz ettiklerini gösteriyor. Sonuçta, AK Parti teşkilatları seçim sonucunu yüzde 99 isabetle, yani vekil sayısını 2 sapmayla tespit etmiş oldu."

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