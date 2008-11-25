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AKP’li belediyenin ihale evrakına el kondu

Jandarma, savcının talimatıyla Buca Belediyesi'nin arşivinde bulunan ihale dosyalarının tamamına el koydu.

25 Kasım 2008 02:00

 07:04:21 

İhalelerle ilgili artan yolsuzluk ve usulsüzlük ihbarları üzerine yapılan operasyonunda, belediyenin arşivinde bulunan ihale dosyaları ve evrak, 2 kamyona yüklenerek Jandarma Alay Komutanlığı’na götürüldü.

Aday olmayacak

Uzmanlarca tek tek incelemeye alınan ihale dosyalarında, herhangi yolsuzluk ve usulsüzlük yapılıp yapılmadığı konusunda rapor hazırlanarak, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı’na verilecek.
Buca Belediye Başkanı AKP’li Cemil Şeboy önümüzdeki seçimlerde ilçeden aday olmayacağını, partisi uygun görürse İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne aday olmak istediğini açıklamıştı.

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