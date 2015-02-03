'AKP'li belediyeler harcamalarının hesabını Genel Merkez'e verecek'

Fazla harcama yapan AKP'li belediye başkanları için düğmeye basılacağı ve oluşturulacak etik kurulun her harcamanın hesabını soracağı öne sürüldü.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, oluşturulacak "etik kurulu" sayesinde belediye başkanları belli periyotlarla Genel Merkez'e çağırılarak yaptıkları harcamaların hesabını verecek. Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan da destek gören sistem sayesinde belediyelerin tasarruf öncelikli çalışmalar yapması hedeflenecek. Çalışma, bazı belediyelerde fazla harcama yapıldığını dile getiren milletvekillerinin şikâyeti üzerine yapılacak.

Sabah gazetesinde yer alan haber şöyle:

Genel Merkez denetlesin

Bazı milletvekilleri durumu Başbakan Ahmet Davutoğlu'na anlatarak; büyükşehir belediyelerinde makam aracı kiralamak yerine yeni makam araçları alındığı, personel ihtiyacı olmamasına rağmen belediyelere yeni işçi alınarak personel giderlerinde artış olduğu, belediyelere aktarılan kaynakların projelerden çok belediye giderleri için kullanıldığı gibi şikayetlerde bulundu. Fazla faturaları denetleyecek bir sistemin olmadığını belirten vekiller, en azından AK Partili belediyeleri denetleyecek bir iç mekanizma kurulması teklifinde bulundu. Milletvekilleri, başkanların belli periyotlarla yaptıkları bütün harcamaların hesabını Genel Merkez'e vermesini istedi. Ankara'da bir denetim mekanizmasının varlığını hissedecek belediye başkanlarının, böylece gereksiz harcamalardan kaçınacağı ifade edildi.

Başbakan'dan destek

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun milletvekillerinden gelen bu öneriyi yerinde bulduğu ve desteklediği öğrenildi. Bu konuda bir "etik kurul" oluşturulabileceğini söyleyen Davutoğlu'nun, parti içinde bir çalışma yapılmasını istediği belirtiliyor.

Amaç şeffaf belediye

Böylece, bir belediye başkanının 6 ayda bir Genel Merkez'e gelerek gelir-gider harcamaları hakkında kurula bilgi sunması, yapılan harcamaların faturalarını da Ankara'ya getirerek harcamalar hakkında hesap vermesinin istenmesi planlanıyor.

Tecrübeli isimler olacak

Belediye başkanlarının yılda en az iki defa Genel Merkez'in yolunu tutarak harcamalar hakkında kurula bilgi sunması planlanırken, Başbakan Davutoğlu'nun da kurulacak etik kurul için bir tavsiyede bulunduğu öğrenildi. Konu Ankara'ya aktarılınca, Davutoğlu'nun da "Binali Yıldırım gibi partinin tecrübeli isimleri de oluşturulacak bu etik kurulda görev yapabilir. Böylece belediyelerin tasarrufu öncelik alacak şekilde çalışmasını sağlayabiliriz" dediği belirtiliyor.