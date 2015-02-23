AKP'li belediyeden Erdoğan'a 'Gül' sembollü, ilahi ve semazenli doğum günü kutlaması

Adıyaman Gölbaşı'nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın doğum günü ilahi ve semazen gösterisiyle kutlanacak. Doğum günü için hazırlanan afişlerde "Gül" figürünün kullanılması akıllara her yıl Hz. Muhammed için düzenlenen "Kutlu Doğum" etkinliklerini getirdi. İslam'da Peygamber, Gül ile sembolize ediliyor.

karşıgazete.com'un haberine göre, Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi'nde AKP'li belediye tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü nedeniyle "birlik ve beraberlik programı" düzenlenecek. İlçenin çeşitli yerlerindeki reklam panolarına asılan etkinlik afişlerinde Erdoğan'ın "Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik" sözü yer alırken "sohbet", ilahi dinletisi, konser ve semazen gösterisi yapılacağı belirtildi.