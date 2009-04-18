AKP'li belediye MHP'li oldu

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, itirazlar nedeniyle oyların yeniden sayılması sonucu belediye başkanlığını MHP adayı Ali Şahin kazandı.





İl Seçim Kurulu tarafından oyların yeniden sayılmasıyla birlikte MHP belediye başkan adayı Ali Şahin, AKP'li belediye başkan adayı Atılgan Yılmaz'ı 18 oy farkla geçerek, seçimi kazandı.



Mucur'da tartışmalara yol açan yerel seçimlerde MHP adayı Ali Şahin, 29 Martta 3 oy farkla belediye başkanlığını kazanmış, AKP'nin itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulu oyların yeniden sayılması yönünde karar vermişti.



Perşembe günü Kırşehir İl Seçim Kurulunda başlayan sayım işlemi bugün tamamlandı. Sayımın ardından MHP adayı Ali Şahin'in 18 oy farkla Mucur Belediye Başkanı seçildiği açıklandı.



İl Seçim Kurulunda yapılan oyların tasnifi sonunda 7 bin 768 kişinin oy kullandığı seçim sonunda 358 oy geçersiz sayıldı. MHP adayı Ali Şahin, 3 bin 556 oyla Mucur Belediye Başkanı seçilirken, iki dönemdir belediye başkanlığı yapan AKP adayı Atılgan Yılmaz ise 3 bin 538 oy aldı.

