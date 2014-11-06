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Politika

AKP'li belediye başkanından 'şeffaflık' açıklaması: Pantolonumuzu mu çıkaralım?

MHP'li Murat Öz ile AKP'li Hasan Akçan arasında Belediye Meclisi'nde 'şeffaflık' tartışması yaşandı

06 Kasım 2014 14:40

Sakarya'nın Akyazı İlçesi Belediye Başkanı AKP'li Hasan Akçan, Belediye Meclisi'nde MHP'li Meclis üyesi Murat Öz'ün "Şeffaf olalım" sözlerine yanıt verirken, "Şeffaf olmak için pantolonu mu çıkartacağız" dedi.

MHP'li Öz ile Hasan Akçan arasındaki dialog, belediye meclis toplantısında gerçekleşti. MHP'li Meclis üyesi Murat Öz, Büyükşehir Belediye Yasası ile devredilen ve mahalle olan eski köylerde 7 milyon liralık arazi satışının gazeteciler ve izleyecilerin alınmadığı bir ortamda yapılmasını kürsüde eleştirdi.

Meclis üyesi Murat Öz, "Başkanım söylemlerle icraatlar birbirini tutmuyor. Bizim dışarıdan gördüğümüz bu. 'Şeffak olacağız' dedik. Karanlık kutu olduk. Burada tartışma yok. Sizler grupla belki konuşuyorsunuz ama bizim bilgimiz yok" diyerek eleştiride bulundu.

Belediye Başkanı Hasan Akcan ise MHP'li Meclis üyesinin bu sözleri üzerine, "Şeffaf olacağımız yer neresi? Şeffaf olmak pantolonumuzu mu çıkartacağız? Aç konuyu" diyerek tepki gösterdi. Başkanın bu sözlerine MHP'li Meclis üyesi Öz, belediye başkanı Hasan Akcan, 30 Mart seçimlerinde seçim çalışmalarına destek veren, ilçeden olmayan isimleri belediyeye aldığını öne sürdü.

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