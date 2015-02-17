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AKP'li belediye başkanına silahlı saldırı

Erzurum merkeze bağlı Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı

17 Şubat 2015 16:23

Erzurum'un merkeze bağlı Aziziye İlçe Beldiye Başkanı Ak Partili Muhammed Cevdet Orhan makamında silahlı saldırı sonucu yaralandı. Söz konusu saldırıyı AKP Erzurum İl Başkanı Fatih Yeşilyurt, bildirdi.

Belediyeyle daha önceden iş yapan bir kişinin ziyaret sırasında Başkan Orhan ile tartıştığını dile getiren Yeşilyurt, "Başkan, makamında silahlı saldırıya uğradı. Ayak bileğine yakın yumuşak dokuda yaralanma var. Şu an hastanede tedavisi devam ediyor. Hayati riski yok. Olayı gerçekleştiren kişi, belediye ile önceden işlemi olan bir vatandaşmış ama kim olduğu hakkında bilgim yok. Yakalandı. Şu an gözaltında" dedi.

Yeşilyurt, Orhan ile kısa bir görüşme yaptıklarını ve durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak, Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Orhan, ilk tedavisinin ardından müşahedeye alındı.

Olayın ardından gözaltına alınan zanlı Eyüp A. (33) ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

30 Mart 2014 tarihinde seçilen Muhammed Cevdet Orhan en genç belediye başkanı ünvanını taşıyordu.

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