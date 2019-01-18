AKP'li belediye başkanı: Yüzde 52'nin altına düşersek bizi kazığa oturtacaklar

AKP'li Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, MHP ilçe teşkilatına yaptığı ziyaret sırasında "Türkiye genelinde yüzde 52'nin altına düşersek tahmin ediyorum ki bizi darağacına çekip kazığa oturtacaklar” dedi.



AKP ile MHP, 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimler için Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ortay aday çıkarma kararı aldı. Genel merkezin kararı nedeniyle Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'in de aralarında bulunduğu AKP İlçe teşkilatı, MHP ilçe teşkilatını ziyaret etti.

AKP'li Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, ziyaret sırasında şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı olarak Türkiye genelinde yüzde 52'nin altına düşmememiz lazım. Yüzde 52'nin altına düştüğümüz zaman tahmin ediyorum ki hepimizi darağacına çekerler, kazığa oturturlar. Bu yüzden milli ve manevi unsurlar olarak, birbirine benzeyen unsurlar olarak… İnşallah büyüklerimiz karar verdi, yola çıktık, bu yolun neferi olarak çalışacağız."





