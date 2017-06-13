AKP’li belediye başkanı istifa etti

Karabük’ün Eskipazar İlçesi Belediye Başkanı AKP’li Dursun Baş, sağlık sorunları nedeniyle belediye başkanlığı görevinden istifa etti.

Eskipazar'da 2009'dan bu yana belediye başkanı olan ve bir süredir kolon kanseri tedavisi gören AKP'li Dursun Baş (58), kaymakamlık makamına sunduğu dilekçesinde ağır sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti. Eskipazar Belediye Başkanı Dursun Baş dilekçesinde şöyle dedi:

"Ak Parti iktidarının gücü ile çok büyük hedeflerimiz vardı ama artık sağlığım elvermediğinden yeterince faydalı olamıyorum. Beledye hizmetlerimizin aksamadan yürütülebilmesi için bir süredir belediye başkan yardımcısı İdris Örnekbaşı'na yetki devri yaptık. Ancak sağlık sorunlarım nedeniyle çok sevdiğim Eskipazar'ın hizmetlerinde bir aksamaya da sebep olmak istemiyorum."

Sağlık sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım davet ettiği toplantılara bile katılamadığına vurgu yapan Baş, "24 saat çalışma temposuna alışık bir belediye başkanı olarak artık her istediğimi rahatlıkla yapamıyorum. Gece gündüz sahada olamıyorum. Biz makam için değil hizmet için bu göreve talip olduk. Ben koltuk meraklısı değil memlekete hizmet sevdalısıyım. Bizden sonra da yeni seçilecek arkadaşımız yatırımları Ak Parti iktidarının gücü ile gerçekleştirecektir" dedi.