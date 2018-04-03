AKP'li Belediye Başkanı: Esenyurt'u kaybedersek Mekke'yi kaybederiz

İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe’nin, Esenyurt’ta halka yaptığı bir konuşmada kullandığı ifadeler dikkat çekti. Esenyurt Belediye Başkanı Alatepe, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan söz ederken, “Esenyurt’un hiçbirimize ihtiyacı yok ama Tayyip Erdoğan’a ihtiyacı var. Niye var? Burayı kaybedersek Kudüs’ü kaybederiz hiçbir yeri kaybetmeyiz, İslam’ı kaybederiz, Mekke’yi kaybederiz” ifadelerini kullandı.

Ali Murat Alatepe, 2017 Aralık ayında istifası istenen Necmi Kadıoğlu'nun yerine 20 Aralık 2017’de Esenyurt Belediye Başkanı olarak seçilmişti.

İstanbul Esenyurt’ta düzenlenen “Şehitleri Anma Etkinliği”nde konuşan Alatepe’nin açıklamaları şöyle:

“Tayyip Erdoğan demişken. Ben 50 yaşını aşmış bir kardeşinizim. Hiç hedefim olmadı. Çocukken konulan öyle bir hedef yoktu. Allah razı olsun. Şu an da benim bir hedefim var; 2023. Ben hedefli bir insan oldum onun sayesinde. Bu ülkenin hedefi olduğunu onun sayesinde öğrendim. Benim çocuğumun hedefi var; 2053. Doğmamış torunumun hedefi var; 2071. Bu hedeflere giderken, umuyoruz ki onun yaşı 2023’e yetecek. Ha 2053’te de şöyle piri pak bir dede olur, başımızda olur burayı yönetir, bize hâlâ bilgisini birikimini aktarır, çünkü bir dünya lideri o. Ömründe eğer bir sıkıntı olacaksa, alsın benim ömrümden koysun ömrüne gıkım çıkarsa adiyim.

Bizim ona çok ihtiyacımız var, ümmetin ona çok ihtiyacı var, Esenyurt’un Tayyip Erdoğan’a çok ihtiyacı var. Esenyurt’un hiçbirimize ihtiyacı yok ama Tayyip Erdoğan’a ihtiyacı var. Niye var? Burayı kaybedersek Kudüs’ü kaybederiz hiçbir yeri kaybetmeyiz, İslam’ı kaybederiz, Mekke’yi kaybederiz. Onun için ona ihtiyacımız var. Onun için ona buradan desteği göndermek zorundayız.”