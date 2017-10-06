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Politika

AKP'li belediye başkanı: Erdoğan istifamı isterse "Neden ben?" diye sormam

"Kalk o koltuktan dediğinde, zerre kadar kırgınlık duyarsam kanım kurusun!"

06 Ekim 2017 14:53

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP'deki 'metal yorgunluğu'na işaret etmesinin ardından istifa haberlerinde adı geçen AKP’li Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver,  istifasının istenmesi halinde "Neden ben" diye sormayacağını, bunu davasına ve liderine saygısızlık olarak gördüğünü söyledi.

"Bundan 15 yıl önce ben sıradan bir adamken, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir Meydanı'nda elimi havaya kaldırdı 'Hasan Ünver kardeşimi size emanet ediyorum' dedi. O günden beri Belediye Başkanlığı koltuğunda oturuyorum" diyen Ünver, "Belki de asla oturamayacağım bir koltukta, onun sayesinde 15 yıl oturmuşum. 'Kalk o koltuktan' dediğinde, zerre kadar kırgınlık duyarsam kanım kurusun!" diye konuştu.

İnternet Haber’den Süleyman Özışık’a konuşan Ünver, "Ben bir partiden ziyade, bir davaya, hem de kutlu bir davaya hizmet ettiğimi düşünüyorum. Koca İslam coğrafyasının inanıp güvendiği bir liderin peşinden gidiyorum. Bana vereceği her görevi, bir an bile tereddüt etmeden yerine getirmek için hazırım" dedi.

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Hasan ÜnverNevşehirbelediye başkanıistifaTayyip ErdoğanAKP

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