AKP'li Belediye Başkanı: Benim tek gücüm arkamdaki siyasi iktidar, fırıldaklığım, üçkâğıtçılığım...

Trabzon Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, Bıçakçıoğlu "Benim tek gücüm arkama aldığım siyasi iktidardır. Biraz da fırıldaklığım, üçkâğıtçılığımla gidip para bulmam, para kopartmam" dedi.

Beşikdüzü ilçesinin Hünerli Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Orhan Bıçakçıoğlu “Bıçak sırtında görev yaptığını” savunarak, şunları söyledi:

“Bu Beşikdüzü ilçesi tıpkı, sizler ve benim gibi ölüyor. Her geçen gün biraz daha geriye, biraz daha kötüye gidiyor. İnsanlar bu Beşikdüzü’nde yaşamak için ne istiyorlar? Daha rahat bir hayat, çocuklarına bir iş istiyorlar. Her anne baba nasıl ki çoluk çocuğunun mürüvvetini görmek isterse, ben bir belediye başkanı olarak Beşikdüzü’nün mürüvvetini görmek istiyorum. Bütün hizmetim ve bütün çalışmalarım geleceğe dönük ve Beşikdüzü’nün mürüvvetini görmeye yönelik. Eğer ben bugünü kurtaracak olsam ‘beni şak şaklasınlar, takdir etsinler’ diye hizmet anlayışına sahip olsam, bugüne kadar 40 ayda 50 kilometreyi geçti döktüğümüz beton, 150 kilometre dökerdim. Yol yaptık, duvar yaptık her yere yapıyoruz ama belli imkânlar ölçüsünde yapabiliyoruz.”

‘Büyükşehir olunca işler zorlaştı’

Büyükşehir statüsüyle imkânların zorlaştığını anlatan ve ilçeye hizmet yapılabilmesi ve gerekli maddi kaynağı elde edebilmek için uyguladığı yöntemlerden bahseden Bıçakçıoğlu şöyle konuştu:

“Bu Büyükşehir statüsünü aldıktan sonra inanın imkânlar daha önceki dönemlere göre kat be kat az. Herkes gücü ve kapasitesi oranında bir hizmet etmenin gayreti içerisinde olmuştur. Şahsımın herhangi bir olağan üstü bir gücü yok. Benim tek gücüm bu belediye başkanlığında arkama aldığım siyasi iktidardır. Biraz da kendimden gelen kabiliyetim, işte biraz fırıldaklığım, biraz girişkenliğim, biraz üçkâğıtçılığımla gidip para bulmam, para kopartmam, büyükşehirden, Ankara’dan onla bunla bu Beşikdüzü’ne hizmeti aktarabilme yönünde bir şeylerin peşinde koşuyoruz.”

Kasabanın şerifi afişleri astırmıştı

Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu 3 yıl önce de, ilçenin farklı noktalarındaki billboardlara, ‘Kasabanın şerifi’ imzasıyla astırdığı ‘Kurban olurum size, çöpler poşette. Saatinde’, ‘Kurban olurum size, hayvanlar köye’ ve ’Kurban olurum size, kaldırımlar hepimizin’ yazılı bayram afişleri tepkilere neden olmuş, Başkan Bıçıkçıoğlu da ilçedeki sorunlara dikkat çekmek için esprili dil kullandığını söylemişti. (TRABZON/DHA)