AKP'li Baybatur: İstifa sırası CHP ve MHP'li belediyelere de gelecek

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi, Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Balıkesir, Bursa ve Ankara Büyükşehir belediye başkanlarının istifalarının istenmesinin ardından istifa sırasının CHP'li ve MHP'li belediyelere de geleceğini söyledi. Baybatur, "Zannetmeyin bunlar sadece AK Parti için kalacak. CHP'li, MHP'li belediyeler için de olacak" dedi.

"Bu bizim parti içi çalışmamız"

Manisa'daki eğitim yatırımlarının açıklandığını toplantıda konuşan Baybatur, şunları söyledi:

"AK Partili büyükşehir belediyelerinin, il belediyelerinin istifaları alınıyor. Zannetmeyin bunlar sadece AK Parti için kalacak. CHP'li, MHP'li belediyeler için de olacak. Bütün eksik hatalı olan noktalar varsa oraları için de olacak. Bu bizim parti içi çalışmamızdır. Mental yorgunluk gördüğümüz arkadaşlarla ilgili alakalı Cumhurbaşkanımız gereğini ifade etmiştir. Biz partinin oyunun altına kendini düşürmüş, kamuoyunda ilgili desteği kaybetmiş olan belediyelerimizle alakalı ilgili çalışmaları yapıyoruz. Bu seçmene saygısızlık değildir. 2019 yerel seçimlerinde seçmene karşı saygısızlık mı olmuştur göreceğiz. Bu azletmek değildir, kendi talepleri ile istifa ediyorlar. AK Parti kendisinden olan belediyelerle ilgili kendi iç çalışmalarını yapacak. Doğru yaptıysak, 2019 yerel seçimlerinde halkımız gerekli desteği verecek, yanlış yaptıysak halkımız cezalandıracak. Yani azletmek ya da seçmenin oyuna karşı saygısızlık zinhar yoktur.”

“Adliyenin yeri belli, bilmiyorsanız götürelim”

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'daki AKP’li belediye başkanlarının da sıkıntıda olduğu ve bazılarının görevden alınacağı yönündeki iddialarıyla ilgili de açıklama yapan Baybatur, "Bizim belediye başkanlarımızın o kadar çok çalışıyorlar ki, yorgunluktan gece kesintisiz uyuduklarını biliyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Böyle bir şeyi ortaya atıp, çekilmek doğru değil. Bir şeyi iddia ediyorsanız ispatlayın. Elinizde bilgi belge varsa adliyenin yeri belli, bilmiyorsanız biz götürelim. Herkes hakkında çok dedikodu yapılabilir. Biz de bir çuvalı silkelersek yer yerinden oynar" dedi.