AKP’li Başkan’dan ‘ana avrat’ savunma

Uşak Belediye Başkanı AKP'li Mesut Apaydın Belediye Meclis toplantısında, CHP grubunun Uşak KİPA AVM'nin plan tadilatı karşılığında usulsüz para alındığı konusunda iddiaları karşısında "Bu parayı alan da, bu iddiayı ortaya atan da o... çocuğudur" diyerek sert çıkış yaptı. Başkan Apaydın'ın bu çıkışı CHP'lilerin tepkisine neden oldu.



Belediye Meclisi ekim ayı olağan toplantısının gündem dışı olan bölümünde tartışma yaşandı. Uşak Belediye Başkanı AKP'li Mesut Apaydın hakkında Uşak KİPA AVM'nin plan tadilatı karşılığında 350 bin YTL para alındığı, bunun belediye kayıtlarına girmediğini iddialarını yaklaşık 1.5 ay önce gündeme getiren CHP'liler meclisin sonunda konuyu yeniden gündeme taşıdı. Gündem dışı söz alan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ramazan Karahan ve Kudret Erdem bu paranın ne olduğunu sorunca ortalık karıştı.



Tartışma sırasında sinirlenen ve kürsüyü yumruklayan Başkan Apaydın, "Bu parayı alan da, bu iddiayı ortaya atan da o....çocuğudur" dedi. Bu sırada CHP'li meclis üyeleri Apaydın'a "Oturduğun makama yakışmıyorsun? Ağzını topla, sana yakışmıyor" diye uyarılarda bulundu. Tartışmaların uzaması üzerine Başkan Apaydın, salonu terketti.



“Kendi kalitesini gösterdi”



Olaya tepkisi gösteren CHP Meclis Grup Başkan Vekili Ramazan Karahan, "Uşak Belediye Başkanı ağzından çıkan bu yakışıksız cümlelerle kendi kalitesini göstermiştir. CHP olarak, Uşak Belediyesi'nin bütçesindeki açıktan ve buna istinaden müfettiş raporlarından ve KİPA'dan alınan paranın kayıt altına alınmadan aktarılmasından yana birçok kez hem başkana hem de kamuoyuna ve basına açıklamalarda bulunduk. Bu açıklamalarımıza karşı Başkan Apaydın da hemen cevap vermek sureti ile basın açıklaması yaptı. Fakat gerçeklerin karşısında şaşkına dönen Başkan Apaydın ne gariptir ki meclis toplantısı daha başlamadan kavga etmeye çaba gösterdi. Toplantı başladıktan sonra yine gündem dışı olarak bu konuyu açan Başkan Apaydın üslubunun nasıl olduğunu herkese göstermiştir. Biz gerçekleri anlatmaya çalışırken, kendini savunamayan başkan bize `Bu iddiayı ortaya atanlar o... çocuğudur' dedi. Bu beklemediğimiz tavırla birlikte mahalle kabadayısı gibi masaya vurarak bardağı yere fırlattı" dedi.



“Yaptığı ayıp”



Başkan Ayaydın'ın bu konuşmasının affedilecek bir konu olmadığını söyleyen CHP'li üye Kudret Erdem ise, "Biz her zaman toplantılara katılarak Uşak halkının menfaatine olan her şeyde tavrımızı ortaya koyduk. Hiçbirimiz bu terbiye sınırını aşan cümleler için hak edecek bir şey yapmadık. Uşak halkının menfaatlerini korumak suç değildir. Kendini bu hareketi ile başkan iyice ortaya çıkarmıştır. Herkes bunu görsün" diye konuştu.



“Uşak köpeksiz köyde değneksiz gezenlerin yeri değil”



Belediye Başkanı Mesut Apaydın'ın küfür dolu sözlerinin ardından açıklama yapan CHP İl Başkanı Talat Arca ise şunları söyledi:



"Belediye Başkanı Mesut Apaydın bu yaptığı açıklama ile haddini aşmıştır. Biz parti olarak kendisine gereken cevabı layıkıyla vereceğiz. Hukukçularımız başkan Apaydın'ın terbiye sınırlarını aşan konuşmalarını incelemeye başladılar. Bu bir ilin belediye başkanına yakışmayan sözlerdir. Uşak tarihinde hiçbir belediye başkanından bu tür sözler duymamıştır. Biz bu sözleri konuşan belediye başkanını halka havale ediyoruz. Halkımız nasıl bir başkanının olduğunu görsün. Uşak köpeksiz köyde değneksiz gezenlerin yeri değildir."



Belediye Başkanı Apaydın ise, konuyla ilgili olarak daha sonra açıklama yapacağını söyledi.

