AKP'li başkandan AKP kurucusuna dayak!

Denizli’nin Çardak İlçesi’nde Belediye Başkanı AKP’li Mustafa Kocazeybek’in, İlçe Teşkilatı kurucularından İbrahim Canel’i kendisi ve belediyenin çalışmalarını Facebook'tan eleştirdiği, ayrıca Başbakanlık İletişim Merkezi’ne şikayet ettiğini öne sürüp yakınlarıyla dövdüğü iddia edildi.

Denizli’nin Çardak İlçesi’nde Belediye Başkanı AKP’li Mustafa Kocazeybek’in, AKP Çardak İlçe Teşkilatı kurucularından olan parti üyesi 40 yaşındaki İbrahim Canel’i, kendisi ve belediyenin çalışmalarını eleştirdiği, ayrıca Başbakanlık İletişim Merkezi’ne şikayet ettiğini öne sürüp yakınlarıyla dövdüğü iddia edildi. İbrahim Canel, "Eleştiri ve uyarıları hazmedemediler. Beni darp ettiler. 3 gün iş göremez, 5 gün istirahat raporu aldım. Başkan ve kardeşlerinden şikayetçi oldum" dedi. Başkan Kocazeybek ise konuyla ilgili açıklama yapmak istemediğini dile getirdi.

Çardak İlçesi’nde AKP Teşkilatı’nın kurucularından ve parti üyesi besici İbrahim Canel, Çardak Belediye Başkanı AKP’li Mustafa Kocazeybek’i ve belediyenin eksik hizmetleriyle usulsüzlük iddialarını sosyal paylaşım sitesi Facebook 'ta paylaştığını bu nedenle zor günler geçirdiğini ifade etti. Halkı aydınlattığını savunan evli ve bir çocuk babası Canel, “Çöplerin zamanında toplanmadığı, içme suyunun yeterince temiz olmadığı ve belediyenin diğer hizmetlerinin yetersiz olduğu gibi konuları sosyal paylaşım sitesinde paylaşarak halkı aydınlattım, belediyeyi uyardım. Başkan makam aracıyla Denizli kent merkezine sakal traşı olmaya gidiyor. Zabıta aracıyla köylere düğünlere gidiyor. Bunları da Facebook üzerinden halka duyurdum. Başkan, 3 Mayıs’ta belediyeye ait minibüsle Bursa’ya gezi düzenledi. Geziye kendi yakın çevresi katıldı. Ayrıca, yasal olmadığı halde mezarlıkta sondaj kuyusu açtırıp, suyu bir firmanın kullanımına sundu. Bu iki konu için Başbakanlık İletişim Merkezi’ne şikayette bulundum. Şikayetim üzerine, belediyeye ait araç için 770 TL gider gösterildi ve kendi ceplerinden ödeme yapıldı. Başkan Mustafa Kocazeybek, eleştirilere ve uyarılara tahammül edemedi. 28 Haziran’da kıraathanede otururken, yanıma kardeşleri Fatih Kocazeybek ve Serhat Kocazeybek ile gelip bana saldırdı. Sağ gözüm kanadı. Vücudumun değişik yerlerinde darp izleri oldu. Denizli Devlet Hastanesi’nden 3 gün iş göremez, 5 gün istirahat raporu aldım. Ardından da beni dövenler hakkında Çardak Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundum"dedi.

'Başbakanımız gereğnini yapacaktır'

İbrahim Canel, Başbakan Recep Tayyip Erkdoğan’ın bile eleştiriler ve muhalefeti dikkate alıp, hazmedebildiğini sözlerine ekleyip, “AK Parti’nin Çardak İlçe Teşkilatı kurucu üyesiyim. Partideki kaydım hala sürüyor. Çardak Belediye Başkanı da AK Parti’li. Aynı partide olmam, yapılan yanlışları görmezden geleceğim anlamına gelmez. Yanlışları partimizin de zarar görmesine neden oluyor. Sosyal paylaşım sitesindeki kişisel sayfamdan eleştirilerime devam edeceğim. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ’ın da bu haksızlıklardan haberdar olup gereğini yapmasını bekliyorum" diye konuştu.

'Eleştirnin de bir sınırı var'

Çardak Belediye Başkanı Mustafa Kocazeybek ise, yargıda olan dayak iddiası için yorum yapmayacağını dile getirip, "Ancak şunu söylemekle yetineceğim, eleştirinin de bir sınırı vardır. İbrahim Canel, işin tadını kaçırdı, yaptıkları rahatsızlık veriyor, iftira atıyor. Yaptığımız eksiklikler varsa, yanlış varsa eleştirilere elbette saygılı oluruz" dedi.