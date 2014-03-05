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AKP'li başkana 54 yıl hapis istemi

Antalya'nın Manavgat İlçesi Side Belde Belediye Başkanı AKP'li Uçar hakkında, 'görevi kötüye kullanma' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından 54 yıl hapis istemiyle dava açıldı

05 Mart 2014 20:20

Antalya'nın Manavgat İlçesi Side Belde Belediye Başkanı AKP'li Abdülkadir Uçar hakkında, 'görevi kötüye kullanma' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarını işlediği iddiasıyla 54 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Manavgat 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması geçen ay yapıldı. Side Belediye Başkanı Abdülkadir Uçar, sahil yürüyüş yolu, 2 otobüs alımı ve antik Side köy meydanını kapsayan 6 projeyle ilgili 'görevi kötüye kullanma' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarını işlediği iddiasıyla yargılanıyor. Kamil Atalay'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, davayla ilgili açıklama yapan Başkan Uçar, yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki sahil yürüyüş yolunun yapımı, iki özel tasarım otobüsün alımı ve antik Side köy meydanındaki yıkımların yapılıp projenin uygulanmasıyla ilgili ihaleler nedeniyle hakkında 54 yıla kadar hapis cezası istenildiğini söyledi.

Yürüttüğü tüm projelerin ihale amacına uygun , hızlı şekilde tamamlandığını vurgulayan Başkan Uçar, "Diğer belediyelere emsal gösterilen projelere imza atmış bir belde belediyesi olarak, bize yapılan haksızlıktır. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum" dedi. Uçar, davanın ikinci duruşmasının önümüzdeki günlerde görüleceğini söyledi.

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