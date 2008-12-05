AKP’li başkan yolsuzluktan tutuklandı

Ankara’nın Çubuk ilçesindeki operasyonda “İhalelere fesat karıştırdıkları” iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında AKP’li Çubuk Belediye Başkanı Adem Tuğluca’nın da bulunduğu 21 kişi tutuklandı.



Ankara Emniyeti KOM Şubesi’nce yürütülen soruşturmanın 22 Temmuz 2007’deki genel seçimlerden bir kaç gün önce savcılığa gönderilen İçişleri Bakanlığı Mülkiye müfettişi soruşturma raporuyla başladığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında geçen pazartesi günü operasyon yapan KOM Şubesi ekipleri, aralarında Tuğluca’nın da bulunduğu 23 kişiyi gözaltına aldı.

Bu kişilerden 21’i çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında Başkan Yardımcısı Osman Aydos da bulunuyor. AKP’den ihraç edilen Tuğluca, mahkeme kararıyla yeniden partiye dönmüştü.





