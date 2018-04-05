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AKP'li Başkan partisinden ihraç edildi

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı'nın neden partiden ihraç edildiği konusunda açıklama yapılmadı

05 Nisan 2018 21:13

Karabük'ün Yenice İlçesi'nin AKP'li Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile partisinden ihraç edildi. Zeki Çaylı'nın partisinden neden ihraç edildiği konusunda açıklama yapılmadı.

AKP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı'nın oy birliğiyle partiden ihraç edildiğini açıkladı.

2001 yılında AKP Yenice Kurucu İlçe Başkanlığı yapan ve son iki dönemdir partisinden belediye başkanı seçilen Zeki Çaylı'nın ihracı istemiyle, partisinin Karabük İl Başkanlığı'nca AKP Genel Merkezi'ne başvuruda bulunulmuştu. Zeki Çaylı'nın partisinden neden ihraç edildiği konusunda ise açıklamada bulunulmadı.

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