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Politika

AKP'li başkan kazada öldü

Eskişehir'in Alpu İlçesi'ne bağlı Bozan Beldesi'nin AKP’li Belediye Başkanı Osman Güngör, trafik kazasında öldü.

07 Şubat 2009 02:00

Eskişehir'in Alpu İlçesi'ne bağlı Bozan Beldesi'nin AKP’li Belediye Başkanı Osman Güngör, resmi plakalı otomobille geçirdiği trafik kazasında öldü.

Alpu ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde gece saat 02.30 sıralarında meydana gelen kazada, Bozan Belediye Başkanı 53 yaşındaki Osman Güngör yönetimindeki 26 PS 677 plakalı belediyeye ait otomobil, orta refüje çarpıp takla atarak devrildi.

Kaza Bozan Belediye Başkanı Osman Güngör olay yerinde öldü. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri Güngör’ün cesedinin hastane morguna kaldırıldığını olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü belirtti.

Ölen Osman Güngör’ün DP’den Bozan Belediye başkanı seçildiği ancak daha sonra AKP’ye katıldığı öğrenildi.

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