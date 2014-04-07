AKP'li başkan 'kadınlara görev yok' dedi, kadın belediye meclisi üyesi istifa etti

Bingöl'de AKP'den 1'inci sıradan Belediye Meclis üyeliğine seçilen mali müşavir Nurten Ertuğrul, ilk toplantıda AKP’li Belediye Başkanı Yücel Barakazi'nin, "Başkan vekilliği ve yardımcılığı için kadınlara görev vermeyeceğiz" demesi üzerine meclis üyeliğinden istifa etti.

Nurten Ertuğrul, "Gece gündüz 24 saat kapı kapı dolaşıp çalışma yapacağız. Sonra bize dinen ve örfen kadınların görev alamayacağı söylenecek. Bunu kabul etmem söz konusu değildi, bu nedenle istifa ettim" dedi.

Bingöl'de 30 Mart'ta yapılan Belediye Başkanlığı seçimini AKP’li Yücel Barakazi, kazanırken, aynı partiden 1'inci sırada meclis üyeliğine kentte mali müşavirlik yapan Nurten Ertuğrul seçildi. Ertuğrul, ilk toplantıda Belediye Başkanı Yücel Barakazi'nin, kadınlara başkan vekilliği ve yardımcılığı konusunda görev vermeyeceğini söylemesinden sonra meclis üyeleğinden istifa ettiğini söyledi. Ertuğrul, dün yapılan toplantıda Belediye Başkanı Yücel Barakgazi'nin, belediye başkan yardımcılığı ve belediye başkan vekilliğine kadınları getirmeyi düşünmediğini, toplumun bunu hazmetmeyeceğini, bunun dinen ve örfen de uygun olmadığını söylemesi üzerine istifa kararı aldığını söyledi.

AKP'nin 3'ü kadın 20 belediye meclis üyesinden biri olan ve istifa eden Nurten Ertuğrul, şöyle dedi: "Seçim zamanında gece- gündüz demeden toplum, din, örf gibi kuralları gözetmeden kadınları çalıştıran, kapı kapı dolaştıran, seçim koordinasyon merkezlerinde gece geç saatlere kadar erkeklerle birlikte çalıştıran bir anlayışın bugün çıkıp kadını geri planda tutmak adına bu tür mazeretleri öne sürmesi tam anlamıyla çelişkidir. Gece- gündüz 24 saat kapı kapı dolaşıp çalışma yapacağız, sonra bize dinen ve örfen kadınların görev alamayacağı söylenecek. Bunu kabul etmem söz konusu değildi, bu nedenle istifa ettim. Din adına kimse bize bunu dayatmaya kalkmasın. Dolayısıyla onurlu ve haysiyetli hiç bir partili kadının bu duruma sessiz kalmayacağını umut ederek belediye meclis üyeliği görevimden istifa ettim."

‘Partiden istifa etmeyeceğim’

Partisinden değil sadece belediye meclis üyeliğinden istifa ettiğini belirten Ertuğrul, aynı düşüncede olmadığı için AKP'den istifa etmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Orada bulunan kadın ve erkek arkadaşlarımın bana destek vermemesini yadırgadım. Bingöl'den yüzde 65 kadın desteği alan bir partide belediye başkanının çıkıp böyle konuşması doğru değildir. Ben kadınların desteğini alarak seçildim. Bu yapılan, sanki seçim dönemende kadınları aday gösterip tribünlere oynamak gibi bir şeydir."

Bingöl Belediye Meclisi'nde AKP'nin 3'ü kadın 20, BDP 'nin ise, 2'si kadın 5 belediye meclis üyesi bulunuyor.