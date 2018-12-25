AKP'li başkan, İyi Parti'ye geçti

İyi Parti'nin Maden Belediye Başkan adayı belli oldu. Bağımsız olarak Maden'den Belediye Başkanı seçilen ardından da AKP saflarında yer tutan Musa Orhan, İyi Parti'ye geçti. Orhan, "İyi Parti'nin Elazığ'da belediye seçimlerinde büyük bir zaferle çıkacağına inancım tam" dedi.

Orhan'ın parti rozeti teşkilat binasında düzenlenen törenle takıldı.

Burada konuşan İyi Parti İl Başkanı Mevlüt Or, İYİ Parti'nin Elazığ Belediye Başkan adayı olarak Ali Şekerdağ'ın isminin açıklanmasının Elazığ'da büyük bir coşkuyla karşılandığını ve İYİ Parti'nin belediye seçimlerinden büyük bir zaferle çıkacağını söyledi.

"İYİ Parti devletin bütünlüğüne, hukukun üstünlüğüne, 81 milyonu kucaklayan, demokratik hak ve hürriyetlerin teminatıdır" diyen Or sözlerini şöyle sürdürdü:

İnanç ve düşünce hürriyetine saygılı, milli ve manevi değerlerine bağlı, medeniyetlere giden yolun taşlarını döşeye döşeye gelen cesurlar hareketidir. Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de her gün gelişen, büyüyen İYİ Parti'nin Elazığ'da belediye seçimlerinde büyük bir zaferle çıkacağına inancım tamdır. Ali Şekerdağ adayımız olduktan sonra hem partide hem kamuoyunda büyük bir heyecan oluşmuştur. Bu heyecan ilçelerde etkisini göstermiştir. Bugünde Maden Belediye Başkanımız Sayın Musa Orhan'ın aramıza katılması cesurlar hareketine büyük bir güç kazandırmıştır. Değerli başkanım Musa Orhan'ın İYİ Parti'ye katılması bizleri onurlandırmıştır. Kendileri tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Aramıza hoş geldin diyorum

Maden Belediye Başkanı ve İyi Parti Maden Belediye Başkan Adayı Musa Orhan ise şunları kaydetti:

Bizler inşallah hayatımızın her safhasında bütün bireylere karşı, partili partisiz her insanımıza karşı işte, aşta, gönülde, yürekte, hayatımızın her safhasında hep birlikte iyi olup iyi davranacağız ki hep birlikte iyi olalım. Çok fazla söze gerek yok. İnşallah 2019 Mart yerel seçimlerinde daha önce 2 dönem yapmış olduğum belediye başkanlığını İYİ Parti çatısı altında devam etmeye çalışacağız, gayret göstereceğiz. Yerel seçimlerde büyük bir başarı sağlayacağımıza inancım tam.