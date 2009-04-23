AKP'li Başkan için intikam suçlaması

Edirne'nin Lalapaşa İlçesi'nde ikinci dönem Belediye Başkanı seçilen AKP'li Ali Osman Uzman hakkında, kendisine oy vermediği için keyfi olarak cezalandırıldıklarını ileri süren bazı seyyar satıcı ve esnaf, savcılığa suç duyurusunda bulundu.





Lalapaşa'da yeniden Belediye Başkanı seçilen AKP'li Ali Osman Uzman, iddiaya göre seçimlerin bitmesinin ardından CHP'yi destekleyen simitçiler de dahil olmak üzere ilçedeki seyyar satıcıların sokak arasında satış yapmasını yasakladı. Yine iddia göre Başkan Uzman, 6.5 yıl süreyle AKP Lalapaşa Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüten ve 2 ay önce partiden ve görevinden istifa eden Fatma Tan'a ait büfeden belediye çalışanlarının ve partililerin alışveriş yapmasını yasakladı. Bu olayların ardından, seyyar satıcılık yapan çok sayıda kişi ile Fatma Tan, savcılığa giderek Belediye Başkanı Uzman hakkında suç duyurusunda bulundu.





'Dükkanımı kapatma noktasındayım'



6.5 yıl boyunca ilçede AKP Kadın Kolları görevini yürüttüğünü belirten evli ve 3 çocuk annesi Fatma Tan, "Partide hoşuma gitmeyen bazı konular ortaya çıkmaya başlayınca seçimden önce geçen şubat ayında görevimden istifa ettim. 1 yıl önce açtığım büfeme ise istifa etmeden önce çok sayıda kişi gelir alış veriş yapardı. Ancak bu seçimlerde AKP yerine CHP'yi destekleyince başkan bana cephe aldı ve işlerime belediye çalışanları ile partililerin girişini yasakladı. Bu nedenden dolayı iş yapamaz oldum ve büfenin kirasını güçlükle ödüyorum. Bütün vatandaşlar gibi ben de demokratik hakkımı kullandım ve oyu istediğim kişiye attım. Ancak AKP'ye oy vermediğim için dükanımı kapatma noktasına geldim'' dedi.





'Tezgahımı kaldırıyorlar'



1992 yılından bu yana ilçe merkezindeki Yeşil Sokak üzerinde köfte ve kokoreç sattığını belirten Kadir Kaçak da şunları anlattı: "Ben de seçimlerde AKP'yi desteklemedim. Desteklemediğim için de başkan benim ekmeğimle oynamaya başladı. 10 gün önce zabıta memurları geldi ve başkanın emri olduğunu söyleyerek seyyar tezgahımı kaldırmamı istedi. Şimdi satış yapamıyorum. Başkan `Benden olana ekmek var, olmayana yok' demeye çalışıyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Benim tek gelirim tezgahımdı. Şimdi tezgahımı da açamadığım için geçim sıkıntısı yaşamaya başladım.''





'İzinle yaptığım odayı yıkıyorlar'



Göl Mahallesi Karanfil Sokak üzerinde bulunan tek katlı müstakil evinin bahçesine, yeni evlenecek olan oğluna bir oda yapmak için eşi Halim Özdemir'in başkandan izin istediğini belirten Nazmiye Özdemir de şu iddialarda bulundu: "Eşim seçimlerden önce başkana evimizin bahçesine oda yapmak için izin istedi. Başkan da izin verdi. Ancak 26 Ocak günü zabıta ekipleri gelerek formaliteden yapıldığını belirterek `Yapı yıkım zaptı' tuttu ve yapılan oda mühürlendi yazıldı. Ancak mühür vurulmadı. Seçimlerin ardından ise zabıtalar tekrar geldi ve bu sefer odayı yıkacaklarını söyleyerek mühür vurdular. Bizim günahımız ne? Başkan izin verdi diye odanın inşaatına başladık, ancak ona oy vermediğimiz için yıkılması kararlaştırıldı.''



Başkan iddiaları yalanladı



Bu söylentileri yapan kişilerin ekmeklerinin ellerinden alınmış gibi bir izlenim yaratmaya çalıştığını ileri süren Belediye Başkanı Ali Osman Uzman, iddialar hakkında şunları söyledi:



"Bu arkadaşlarımız bir kere esnaf değil. Esnaf olduklarını belirten bir belge getirsinler. Benim 26 yıllık maliyeci geçmişim var ve bu insanların yumurtlayan bir tavuk olduğunu ve bizler için çok faydalı olduğunu biliyorum. İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda açıkta bu tür gıda ürünlerinin toz ve toprak içinde satışının yapılmaması konusunda kendilerini uyardık ve geçici olarakta bunları durdurduk.

Daha ben mazbatamı henüz almadım. Yeni meclisimiz ve encümenimiz oluştuktan sonra, nerede ne şekilde hangi şartlarda satacaklarına karar verecekler yine bizleriz. Bu kişilerin ellerinden ekmekleri aldındı diye birşey yok. Bunlar zaten esnaf değil. Yeni seçilmiş kişiler olarak bazı radikal kararlar aldık ve geçici olarak satışları durdurduk. Nasıl satılacağına karar vereceğiz. Bu gelişmelerin de onların dedikodusu ve kaprislerinden kaynaklandığını düşünüyorum.''



Kimseye, "Bu işyerine git veya gitme'' deme hakkının olmayacağını da söyleyen Uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kim kime git veya gitme diyebilir? Ben ona gitmek zorunda değilim zaten. Para benim, mal onun. İsteyen kişi de gidebilir. Bana Lalapaşa'da bütün seçmenler oy verdi olarak görüyorum. Ben yeni seçilen bir başkan değilim. 26 yıl kamu hizmetim var. Yapmış oldukları hatayı belediyeye veya vatandaşlara yıkmaya çalışıyorlar. Onlar güzel çalışsınlar, iyi çalışsınlar ve vatandaşı kendilerine çekerek para kazansınlar. Biz bunlardan daha çok hoşnut oluruz. Bunlar sadece işlerini beceremeyen, işlerini çeviremeyen, esnaflığın ne olduğunu dahi bilemeyen insanların beceriksizliğini belediye ve şahısların üzerine yıkmaya çalyışan kendini bilmez kişiler olarak görüyorum.'' (dha)

