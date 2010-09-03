AKP'li başkan 'Hayır' oyu verecek

T24 - Konya'nın Ahırlı İlçesi'ne bağlı Akkise Beldesi'nin Belediye Başkanı Ak Partili Ceylan Arslan, 5 belediye meclis üyesi ile birlikte referandumda 'hayır' oyu vereceklerini açıkladı. Başkan Arslan ve meclis üyeleri Ak Parti'den istifa ederek MHP'ye geçti.





'Milleti böldü'



MHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal ile Konya Gazeteciler Cemiyeti'de basın toplantısı düzenleyen Akkise Belediye Başkanı Ceylan Arslan, 2004 ve 2009 yerel seçimlerinde Ak Parti'den seçildiğini anlattı. Ak Prti'nin son dönemde gündeme getirdiği 'demokratik açılım' politikası ile milleti böldüğünü kaydeden Ceylan Arslan, şunları söyledi:





'Paçavradan bayrak'



"Türk milletini bölmeye yönelik açılım safsatalarından ve bunun için hazırlanmış olan Anayasa değişikliğinden, yine artık pervasızca dile getirilen özerklik adımı, ona paçavradan bayrak yapma gibi zırvalara hiç bir devlet ve hükümet kanadından tepki gösterilmemesinden dolayı duyduğumuz rahatsızlıkdan ötürü 12 Eylül günü yapılacak halk oylamasında hep beraber tercihimiz 'hayır' olacaktır. Belediye Meclis üyelerimiz ile birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etmeye karar veriyoruz. Bundan sonra arkadaşlarımla birlikte MHP saflarında, görevimize devam edeceğiz."



MHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal da devletin partilileştirildiğini iddia etti. Bal, "Şimdi devlet organlarında bulunan genel müdürler, valiler, kaymakamlar bunlar AKP'ye evet oyu alabilmek için memuriyet görevlerini suistimal etmektedirler. Devletin yetki ve kaynaklarını suistimal etmektediler. Bunların içinde Fak-fuk-fon'u idare edenler, sosyal yardım kuruluşlarını yönetenler vardır. Bunların içinde devletin para kaynaklarını, polis ve silahlı güçlerini yönetenler vardır. Seçmenler böyle bir yönetimin baskısı altında 'evet' oyu vermeye zorlanmaktadır" dedi.



Faruk Bal, köylülerin hizmetlerin durdurulacağı yönünde tehdit edildiğini, Beldes, Köydes projelerinin durdurulacağı, köylere yapılacak yol, su hizmetlerinin durdurulacağı, vatandaşa yeşil kart verilmeyeceği tehditleri savrulduğunu öne sürdü.















