AKP’li Başkan hakkında inanılmaz iddia!

Antalya’ya bağlı Döşemealtı Beldesi'nin AKP'li Belediye Başkanı Nurettin Tursun ve ailesi sahte belgelerle devleti milyonlarca YTL dolandırmakla suçlanıyor.



Antalya merkeze bağlı Döşemealtı Beldesi'nin AKP'li Belediye Başkanı Nurettin Tursun ve ailesi, devletten haksız yere gübre ve yem iadesi almak suçlamasıyla 20 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı müfettişlerinin dava dosyasına giren raporunda, Başkan Nurettin Tursun ve yargılanan 28 kişi için inanılmaz suçlamalar ortaya atıldı. Raporda, “1995 yılından bugüne kadar hayali olarak düzenlemiş oldukları sahte arazi beyanlarıyla, sahte faturalarla, başka şahıslar adına imza atıp arazi beyannamesi düzenleyerek gübre ve yem iadesi alarak devleti Trilyonlarca lira dolandırdıkları ve halen eylemin devam ettiği...” cümlesi dikkat çekti. Antalya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dünkü duruşması, bazı sanıkların polis zoruyla getirilmesi amacıyla ertelendi.



Organize suç oluşturmak, suç örgütü kurmak, hayali ve sahte beyanname düzenlemek, haksız çıkar sağlamak ve kamu kurumuna karşı nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla yargılananlar arasında Başkan Tursun'la birlikte annesi, kardeşleri, akrabaları ve belediye meclis üyeleri dahil 28 kişi bulunuyor. Başkan Tursun, ortağı olduğu Kardeşler Tarım Gübre Limited Şirketi aracılığıyla haksız yere gübre iadesi yapmak, ekilmeyen alanları, kendilerine ait olmayan arazileri ekildi göstererek devletten destekleme primi adı altında gübre iadesi almakla suçlanıyor.



Bakan Eker affetmedi



Olay, 2005 yılında şikâyet üzerine harekete geçen Tarım ve Köyişleri Bakanlığı müfettişlerince ortaya çıkarıldı. Bakan Mehdi Eker'in, müfettiş raporuna onay vermesi üzerine de konu savcılığa intikal ettirildi. Antalya Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Başkan Tursun ve ailesi suçlu bulunursa, aynı suçu 4 kez işledikleri gerekçesiyle 8 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.



Her şey hayali çıktı



Müfettiş raporlarına göre Başkan, ailesi ve arkadaşları 1995 ve 2001 yılları arasında devletten milyonlarca YTL haksız para almakla suçlanıyor. Raporda, Başkan Nurettin Tursun için şu ifade kullanıldı; “Şüpheli Nurettin Tursun, gerçekte arazisi olmadığı halde varmış gibi beyanda bulunarak, buna dayalı çiftçilik belgesi, gübre ihtiyaç belgesi ve fatura düzenlettirip haksız gübre destekleme ödemesi almıştır.”



Kayıtlarda tahrifat



Raporda, Başkan Nurettin Tursun ile iki kardeşi ve annesinin Yağca Köyü'nde arazileri olmadığı, Döşemealtı Belediyesi'nde bulunan köy emlak beyan defterinin 4 sayfasına, kendilerinin arazileri varmış gibi kayıt yapıldığı da belirtildi. Başkan ve ailesinin bu sahte belgelerle belediyeden adlarına kayıt formu, Antalya Ziraat Odası'ndan da çiftçilik belgeleri aldıkları ortaya çıktı.



Rapordaki şok iddialar



Tarım ve Köyişleri Bakanlığı müfettişleri raporda Başkan Nurettin Tursun ve 28 kişi için inanılmaz iddialar ortaya attı. İşte o şok eden cümleler;



‘1995 yılından bugüne kadar hayali olarak düzenlemiş oldukları sahte arazi beyanlarıyla, sahte faturalarla, başka şahıslar adına imza atıp arazi beyannamesi düzenleyerek, gübre ve yem iadesi alarak, devleti trilyonlarca lira dolandırdıkları ve halen eylemin devam ettiği...’



‘40- 50 bin dönümü bulan hayali arazi beyanlarını öncelikle kendi öz yakın akrabalarına, eniştelerine, dayı çocuklarına, teyze çocuklarına, çoğunu da mevzuatı bilmeyen saf vatandaşların adına kendilerinin verdikleri... Gerçekte beyan edilen miktar kadar arazileri bulunmadığı gibi kullandıkları bir arazilerinin de olmadığı...’



‘Korkuteli Bahçeyaka Köyü'nde kendilerine ait olmayan ve hiçbir zaman kullanmadıkları, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan hazine arazilerini hayali ve sahte beyan vererek zapt etmek, gübre ve yem iadesi almak için suç örgütü oluşturmuşlar.’

