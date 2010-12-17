AKP'li Başkan ağzını fena bozdu!

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‘Çek elini müdür!’



Zonguldak’ın Kozlu beldesinin AKP'li Belediye Başkanı Ali Bektaş, dünkü basın toplantısında TTK Müdürü'ne 'Çek elini be müdür', sekreterine ise 'O...kuktan gelmiş' dedi. Aralarındaki anlaşmazlığın TTK'nın yeşil arazi olarak devretiği yeri, belediyenin sanayi bölgesi olarak kullanmak istemekten kaynaklandığı açıklandı. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Projelerini hayata geçirmek isterken bürokratik engellerle karşılaştıklarını anlatan Bektaş, Türkiye’de bürokrasi demokrasisi olduğunu, memleketi bürokrat takımlarının yönettiğini iddia etti. Bektaş, “Bir genel müdür milletvekiline, ‘Ya ne var milletvekili’ diye konuşuyor. Veya sekreteri ağzında sakız, ‘Genel müdürümüz şimdi müsait değil.’ Ağzının ortasına bir tane geçireceksin. Ben 10 bin kişinin oyuyla gelmişim. O, belki sırf o....dan sekreter olmuş oraya. Gidin o cıvıklığı görürsünüz orada. Vallahi görürsünüz” dedi.Bektaş, şöyle devam etti: “Hepsi 657 sayılı devlet memuru. Sabah gelecekler, akşama kadar lak laklarını yapacaklar. Yok böyle birşey. Bırakın bu şehrin önünü tıkamayın. Ben bir iktidar partisinin belediye başkanı olarak eğer bunu çözemiyorsam, düşünün bu memleketin halini. TTK Genel Müdürü; ‘Biz size yeşil alan olarak devrettik, siz burayı nasıl sanayi olarak verebilirsiniz?’ diye bana mahkeme açıyor. Çek elini be bürokrat müdür. Çekin elinizi bu şehrin üzerinden. Bizim çoluk çocuğumuz aç, işsiz, gurbete gidiyor. 350 kişiye istihdam sağlayacağız burada. Sizin umrunuzda olmayabilir. Çekin pis ellerinizi bu memleketin üzerinden. Biz bu memlekette işsiz bırakmak istemiyoruz, açıkta insan bırakmak istemiyoruz, gariban insan bırakmak istemiyoruz, kesmeyin önümüzü. Yazıklar olsun.”