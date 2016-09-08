AKP'li bakandan CHP milletvekiline: Erkan ilçe binanız kapalı, tabii size oy vermezler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa'nın Harmancık ilçesinde CHP İlçe Teşkilatını ziyaret etmek istedi. Teşkilatın kapalı olduğunu gören Müezzinoğlu, telefonla CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ı arayarak, "Erkan ilçe kapalı. Bak karışmam, sonra da diyorsun ki "vatandaş niye CHP'ye oy vermiyor? Vermez tabii" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; çeşitli temaslarda bulunmak üzere Harmancık'a giden Müezzinoğlu, vatandaşlarla görüşüp sohbet etti. İlçe merkezindeki CHP binasına giden Müezzinoğlu, içeri girmek istedi. Ancak teşkilat binası önünde oturan vatandaşlar, partinin kapalı olduğunu söyledi. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ı telefonla arayan Müezzinoğlu, "Erkan ilçe kapalı. Bak karışmam, sonra da diyorsun ki "vatandaş niye CHP'ye oy vermiyor? Vermez tabi. Sen İstanbul'da geziyorsun. İlçe Başkanı ortada yok" diye şaka yaptı.

Bunun üzerine Erkan Aydın, "Sayın bakanım. İlçe Başkanını arayıp göndereyim, size çay ısmarlasın" dedi. Bakan Müezzinoğlu ise teşekkür ederek esnaf ziyaretlerine devam etti.