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Sanayi Bakanı: Devlet Türkçe öğretemiyorsa, Kürtçe öğrensin!

Bakan Nihat Ergün, Kürt sorunuyla ilgilli dikkat çekici açıklamalarda bulundu, Ergün,"Devlet azıcık Kürtçe öğreniversin. Hadi vatandaşın Cavani köyündeki vatandaşın imkânları kısıtlıydı öğrenemedi. Senin ne zorun vardı"

21 Nisan 2012 21:10

Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, AKP Ağrı İl Başkanlığının 4. Olağan Kongresine katıldı. Geceyi Ağrı'da geçiren Bakan Nihat Ergün, sabah saatlerinde Ağrı Kutlu Aktaş Kapalı Spor Salonu'nda yapılan İl Başkanlığı kongresine katıldı.

Burada partililere hitap eden Bakan Ergün, kürt sorunu ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. AK Parti olarak demokratikleşme reformları ile bu sorunu çözeceklerini kaydeden Bakan Ergün “Kürt insanlar asil misafirperver, bu ülkenin değerlerine sahip değerler topluluğu. Bu ülkenin değerlerine saygılı insanlar. Hani bazen deniyor Türkçe öğretemedik vatandaşlarımıza. Öğrenmedi veya öğretemedik ayrı bir konu. Canım devletin de mi imkânı yoktu devlet azıcık Kürtçe öğreniversin. Hadi vatandaşın Cavani köyündeki vatandaşın imkânları kısıtlıydı öğrenemedi. Senin ne zorun vardı.

Vali biraz öğrenseydi. Kaymakam biraz öğrenseydi. Doktor, öğretmene tayin etmeden evvel biraz öğretseydik de gittikleri yerlerde vatandaşlarımıza hizmet verirken daha güzel daha düzgün iletişim kurarlardı. Ne hissettiğini insanlarımızın duyan bilen ne dediğini anlayan bir kamu görevlisi haline gelseydi ne olurdu devlet bunu yapamaz mıydı? ama o günkü mantık başkaydı. Şimdi Allah’a şükürler olsun ki bunların hepsi değişiyor. Ağrı’ya bir daha ki gelişimde inşallah bende bazı kelimeleri öğrenerek geleceğim. Gittiğim bir Kürt köyünde birkaç Kürtçe kelime öğrenmiştim. ‘Ksudeşterazibe’ (Allah Senden Razı Olsun) ‘Çani Başi (Nasılsın İyi misin?) demeyi öğrenmiştim. Bundan daha fazlasını öğreneceğiz. AK Parti olarak hepimiz bu memleketin sahibiyiz.

Bu memlekette sıkıntı yaşayan kendin garip, yalnız, kimsesiz hisseden kimse kalmayacak. AK parti olarak her zaman söylüyoruz biz kimsesizlerim kimsesi olan bir partiyiz. Bundan fazlasını öğrenecek ve vatandaşlarımızla bu istikametten kucaklaşmamız ve kaynaşmamız lazım. Bunlar Türkiye’nin ilerlemesinin ayaklarıdır. Türkiye hızla ilerleyecek ve tüm vatandaşları ile kucaklaşacaktır. Bu devlet bu bayrak herkesindir” dedi. Bakan Ergün konuşmasının ardından öğle yemeğini yemek üzere salondan ayrıldı.

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