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Politika

AKP’li Azize Sibel Gönül: Türbanlı vekil için hukuki düzenlemeye gerek yok

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Azize Sibel Gönül, “başörtülü milletvekili” için hukuki bir düzenleme yapılmasına gerek olmadığını, “iç çekişme malzemesi yapılmazsa sorunun bu dönem içinde çözüleceğini” söyledi

06 Eylül 2013 12:18

AKP'li Gönül, yaptığı açıklamada “başörtülü milletvekili” tartışmalarıyla ilgili olarak, kadınlar arasında eşitsizliğin giderilmesi konusunda Türkiye’nin aslında bir yol katettiğini ifade etti.

Yasal bir düzenleme yapmadan üniversitelerde sorunun çözüldüğünü, ancak istihdam alanında hâlâ bu tür sorunların yaşandığını belirten Gönül, partilerin iç politika ve iç çekişme malzemesi yapmaması halinde TBMM’de de başörtüsü sorununun çözüleceğine inandığını kaydetti. Kıyafetle ilgili içtüzük değişikliği konusunda siyasi partiler arasında geçen dönem tartışma yaşandığını hatırlatan Gönül, “Bu dönem iç çekişme malzemesi yapılmazsa sorun çözülebilir diye inanıyorum” dedi. Bu konuda hukuki bir düzenleme yapmadan sorunun aşılabileceğini dile getiren Gönül, “Komisyonumuzun gündemine gelmesi bir hukuki düzenlemeyi gerektirir ama hukuki düzenleme olmadan komisyonda görüşülür ve bunlar Meclis Başkanlığı’na iletilebilir” dedi.
 

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