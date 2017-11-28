AKP'li Aydın Ünal: CHP, ABD ve FETÖ'nün yaptığı operasyona payanda olmanın bedelini ağır öder!

AKP Ankara Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, Reza Zarrab davasını ABD ve FETÖ'nün operasyonu olarak değerlendirdi. Ünal, "CHP bu sefer, ABD ve FETÖ’nün Türkiye’ye dışarıdan yaptığı operasyona payanda olmanın bedelini ağır öder" dedi.

Ünal'ın "Zarrab davasının sonuçları ne olur?" başlığıyla (28 Kasım 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Siyasi sonuçları

1. Türkiye’de saflar daha da sıklaşır. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan kendi seçmen kitlelerinin de üzerinde bir sahiplenmeye mazhar olurlar. 17/25 Aralık 2013’teki saldırı, AK Parti’nin 30 Mart yerel seçim zaferini, Recep Tayyip Erdoğan’ın da 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçim zaferini güçlendirmişti. ABD’nin tamamen siyasi amaçlı yürüttüğü Zarrab davası da, 2019’da hem yerel seçimlerde, hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, seçmenin en güçlü partide ve liderde tekrar buluşmasını sağlar.

2. CHP, 17/25 Aralık operasyonu için önceden kurgulanmış; CHP Genel Başkanı operasyonun parçası olacak şekilde kaset komplosuyla işbaşına getirilmişti. ABD’de yeniden tezgaha sürülen 17/25 Aralık operasyonuna CHP’nin bir kez daha “borazanlık” yapacağı gözüküyor. CHP bu sefer, ABD ve FETÖ’nün Türkiye’ye dışarıdan yaptığı operasyona payanda olmanın bedelini ağır öder. CHP içindeki milli/ulusalcı kanat, Türkiye’ye yönelik bir saldırının içinde CHP’nin de yer almasını bu sefer hazmedemez.

3. 17/25 Aralık 2013’te ortaya atılan iddia ve iftiralar Türkiye içinde medyadan destek almış, sosyal medyada algı operasyonları yapılmıştı. Bugün Türkiye’de ne “Fuat Avni”, ne “Can Dündar”, ne “FETÖ’cü Red Hack” ve benzeri operasyon mecraları var. ABD’nin sesi birkaç gazete ve TV’nin 2013 benzeri bir algı operasyonuna gücü yetmez.

4. ABD ve FETÖ’nün Zarrab operasyonunu fırsat bilerek ellerini ovuşturan, bu saldırıyı kendi siyasi ikballeri için fırsata dönüştürmeye çalışan figürler avuçlarını yalarlar. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan’dan ziyade Türkiye’ye yönelik bir saldırıda, saldırganların safında yer alan, düşman saldırısından siyasi rant üretmeye çalışan FETÖ destekli partilere ya da “vefasız” siyasi figürlere millet fırsat da vermez, imkan da vermez.

Ekonomik sonuçları

5. Zarrab davasıyla birlikte dolar üzerinde bir miktar baskı oluştu. Ancak Türkiye ekonomisi eskisi gibi kırılgan değil ve artık sadece Batı eksenli bir ekonomimiz yok. En kötü senaryoda kısmi sıkıntılar olsa da, ekonomi bu badireyi de atlatır.

6. ABD’nin Zarrab siyasi davasını bir tehdit aracı olarak kullanması, Türkiye’ye de yeni ticari imkan kapıları açabilir. Kim bilir, belki çok daha hayırlı olur.

Diplomatik sonuçları

7. Şurası artık kesin: ABD’de Başkan Trump ve ABD derin devleti ayrı tellerden çalıyorlar. Zarrab davasının Türkiye’ye yönelik operasyona dönüşmesiyle Türkiye’yi Trump da tutamaz. İlişkiler bugünkü gibi bile kalamaz. İplerin kopmasının bedelini Türkiye’den ziyade ABD, ve hatta NATO öder.

8. Türkiye için yeni, daha samimi ve daha güçlü bölgesel ittifakların önü açılır.

9. Zarrab davası, Türkiye’ye her türlü meşru müdafaa hakkını ve her türlü özgür karar alma imkanını sağlar.

Uluslararası sonuçları

10. ABD, Batı ve NATO Türkiye’yi kaybeder.

11. ABD’nin Ortadoğu kuzeyinde bir Kürt kuşağı oluşturma projesi çöktü. Ortadoğu’da ABD varlığı ciddi manada zayıflar.

12. ABD’nin Zarrab üzerinden doğrudan başlattığı bir operasyonda başarısız olması, Türkiye’nin bu badireyi de atlatması, İslam coğrafyasında büyük sevince sebep olur, özgüven artar. Türkiye’nin liderliği pekişir. Türkiye’nin zaferi domino etkisi dahi yapabilir.

13. Petrol zengini ülkelerde zirvelerdeki kargaşa tabana yayılabilir.

14. FETÖ ile kirli ilişkilere girmiş olan ABD yargısı daha fazla sorgulanır.

15. ABD’deki Trump-Derin devlet çatlağı daha da açılır. Zarrab davası Türkiye’den ziyade ABD’de tartışılır hale gelebilir.

PKK ile mücadele

16. Zarrab operasyonunda ABD’nin başarısız olması demek, ABD’nin tüm piyonlarının da başarısız olması demektir. PKK en büyük darbeyi alır, esamesi dahi okunmaz.

FETÖ ile mücadele

17. Fetullah Gülen’in hırsı, epey bir zamandır aklının önünde. Kendi duygularını tatmin etmek, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan’dan intikam almak hırsıyla Zarrab davasında ABD’ye ajanlık yoluyla lojistik destek sağladı ve sağlıyor. Oysa Türkiye’de “aklı olmayan”, kaçmayan ve kaçamayan 250 binden fazla FETÖ’cü ve onların 1 milyona ulaşan aileleri var. Zarrab davası Türkiye’deki FETÖ’cülerin şartlarını doğal olarak daha da zorlaştırır.

18. Zarrab davasının Türkiye’ye yönelik siyasi bir saldırı olarak kullanılması hem Türkiye’deki, hem dünyadaki FETÖ’cülerin huzurlarını bugünkünden daha fazla zora sokar.