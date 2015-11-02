AKP'li Atalay: Çözüm sürecinin mimarı AK Parti; biriken sorunların hepsini çözeceğiz

AKP Kırıkkale Milletvekili Beşir Atalay, çözümün ve huzurun partisi olduklarını söyleyerek, "Çözüm sürecinin mimarı AK Parti'dir ve geleceği de AK Parti'ye bağlıdır. Bu istikrarlı güçlü hükümet, biriken sorunların hepsini bir bir çözecektir" dedi.

Atalay seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla milletvekili adayları ve partililerle Van AKP il binasında bir araya geldi.

Van'da aldıkları sonuç için halka teşekkür eden Atalay, "Bu çok önemli bir seçimdi ve sonuçları da çok değerlidir. Bu bir partinin tek başına iktidar olmasından öte ülke tarihi için önemli bir sonuçtur. Van'da teşkilatımızla etkili bir çalışma yürüttük. Bir aylık bir kampanya yürüttük. Gitmediğimiz ilçe, köy kalmadı, herkese teşekkür ediyorum. Van bizleri bağrına bastı ve bize destek verdiler. Küçük bir farkla 3'üncü adayı kaçırdık ama oylarımızda iyi bir artış elde ettik. Van istikrara, huzura Türkiye geneli olarak bir dönüş yaptı. İlimiz için, ilçelerimiz için vaatlerimiz vardı. Bunları önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz. Van'ın değişimini her vatandaşımız görecektir" dedi.

'Mimarı AK Parti'

Çözüm sürecinin mimarının AKP olduğunu öne süren Atalay, "Biz çözümün, barışın, huzurun partisiyiz. AK Parti olarak dokunulmaz konulara dokunuruz, çözülemez konuları çözeriz. Cesaretimiz var, risk alırız. Göreceksiniz bu dönem Güneydoğu Anadolu'da bizim rakibimiz olan parti de derslerini alacak. Tekrar Ak Parti'ye dönüşü de görüyoruz. Bu seçimde bizim aldığımız bu oylar çok değerlidir. AK Parti Türkiye'nin partisi olduğunu bir kez daha gösterdi. Her ilden her ilçeden oy aldık. Çözüm sürecinin mimarı AK Parti'dir ve geleceği de Ak Parti'ye bağlıdır. Bu istikrarlı, güçlü hükümet biriken sorunların hepsini bir bir çözecektir. Çünkü bizim büyük bir birikimimiz var o eksik kalan reformlarımız anayasadan başlayarak tek tek ele alınacak. Hem ekonomide hem demokratikleşmede hem de çözüm süreci gibi kronikleşmiş sorunların çözülmesinde çok önemli bir istikrar dönemi olacak diye düşünüyorum" dedi.