AKP'li Alpay Özalan HDP'li Ahmet Şık'a parmak salladı: Gözüm üzerinde!

HDP İstanbul milletvekili Ahmet Şık, Meclis kürsüsünde konuşma yaparken AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan’ın da bulunduğu bir grup tarafından müdahaleye uğradı. Özalan, Şık'a doğru parmak sallayarak, "Gözüm üstünde" diye bağırdı.

AKP İzmir milletvekili eski futbolcu Alpay Özalan, mazbatasını alırken Meclis'teki 'yumruklu tekmeli' kavgalarla ilgili sorulan soru üzerine "Meclise hizmet etmeye geldim. Öyle bir düşüncem yok ama şunu net söylüyorum sayın cumhurbaşkanımıza yapılacak olan en ufak hakarette karşılarına benim çıkacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" demişti.

Özalan'a tepkiler



Cumhuriyet davasında mahkeme başkanınca “Siyaset yapıyorsunuz, gidin Meclis’te konuşun” diye sözü kesilen Ahmet Şık, aralarında eski futbolcu olan AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan’ın da bulunduğu bir grup tarafından müdahaleye uğradı. Şık'a ulaşmak için öne fırlayan Özalan'ı arkadaşları tutmaya çalıştı. Özalan o sırada Şık'a doğru parmak sallayarak "Gözüm üstünde" diye bağırdı.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, “Şık’ın sarf ettiği sözler içtüzüğe göre Meclis’ten geçici olarak çıkarma gerektirmektedir” dedi.



Özalan'a sosyal medyadan gelen tepkiler şu şekilde: