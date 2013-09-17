AKP'li milletvekili: Biz engellileri insan yerine koyduk

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Müjgan Serkan Karagöz Mesleki ve Özel Eğitim Merkezi’nin açılış törenine katılan AKP Tekirdağ Milletvekili Ziyaeddin Akbulut, hükümetinin engelliler için çıkardığı yasaları hatırlatarak, “2005 yılında çıkardığımız yasa ile biz engellileri insan yerine koyduk, adam yerine koyduk” dedi.

Şaban Kardeş'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Çerkezköy’de yapımı geçen yıl tamamlanan Müjgan Serkan Karagöz Mesleki ve Özel Eğitim Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine AKP Milletvekili Ziyaeddin Akbulut, Özlem Yemişçi, Tekirdağ Valisi Ali Yerlikaya ve çok sayıda öğrenci ile velisi katıldı. Binanın açılış töreninden önce konuşan AKP Tekirdağ Milletvekili Ziyaeddin Akbulut, 2005 yılında AK Parti hükümetinin engellilere yönelik yasalar çıkardığını belirterek, “Bu insanlar sokağa çıkamıyorlardı, evlerde saklanıyorlardı. Anneleri babaları bu insanları sokağa çıkarmaya sıkılıyordu, utanıyordu. Ama hükümetimizin 2005 yılında çıkardığı yasa ile biz engellileri insan yerine koyduk, adam yerine koyduk. Bazıları ‘eskiden evimizdeki engelli, yatalaklar bir an önce ölse de kurtulsak diye Allah’a yalvarırdık’ diyordu. Şimdi ‘aman ölmesin, evimizin bereketi bu. Ben onun yüzünden devletten 450-500 lira bakım ücreti alıyorum, aman ona bir şey olmasın diye bakıyoruz’ diyorlar. İşte zihniyet değişikliği bu” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Akbulut, Yemişçi, Vali Yerlikaya ve beraberindekiler kurdele keserek binayı hizmete açarak sınıfları gezdi.