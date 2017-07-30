AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı'dan cinsiyetçi paylaşım!

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, müftülerin nikâh kıymasına olanak sağlayan kanun tasarısına yöneltilen eleştirilere ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında cinsiyetçi bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya kullanıcıları, Çamlı'nın paylaşımını tepkiyle karşıladı.

Çamlı, anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri sırasında "Yeliz" adıyla açtığı sahte Periscope hesabında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) canlı yayın yapmıştı.

Çamlı paylaşımında “Sıradan bir belediye memur’unun kıyabildiği nikah’ı MÜFTÜ Kıyamaz.! Niye, mesele basit=Değer düşmanlığı..!” ifadesini kullanarak şu görsele yer verdi:

Çamlı'nın söz konusu sosyal medya paylaşımında bulunan yazım hatalarına dokunulmamıştır.