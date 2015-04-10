AKP'li aday Uğur Işılak: Koskoca Cumhurbaşkanı'na Tayyip diyorlar, böyle terbiyesizlik olur mu?

AKP’nin şarkıcı adayı Uğur Işılak, CNN Türk'te Saynur Tezel'in programına katılarak gündeme ve adaylığına ilişkin açıklamalar yaptı. Işılak “Bundan 10 yıl evvel bu kadar hakaret küfür yoktu. Malum gazetelerin bir yazarı koskoca Cumhurbaşkanı'na 'Tayyip' diyor. Böyle terbiyesizlik olabilir mi” dedi.

Uğur Işılak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sabahtan akşama kadar kadın haklarını konuşanlar başörtüsü için neden sustu? Bundan 10 sene evvel bu kadar hakaret küfür yoktu. Malum gazetelerde koskoca cumhurbaşkanına 'Tayyip' diyen bir gazetenin yazarı hala yayın hayatına devam edebiliyorsa… 'Tayyip' diyor. Böyle bir terbiyesizlik olabilir mi? Buna bile müsamaha gösterilen bir ülkede yaşıyoruz.

‘Büyük laf etmesinler’

Herkes otursun oturduğu yerde bizim yaşam hakkımıza müdahale ediliyor diye büyük laflar etmesinler. Ben halkın arasındayım, özgürlüklerine müdahale edilmiş bir tek olaya şahit olmadım.

-Adaylığınız nasıl gündeme geldi?

İlk cumhurbaşkanımızın teveccühüyle başladı. Haydi Anadolu dedik, inandık hakka dedik, dombra dedik, sonra Ahmet hoca. Dolayısıyla bir süreç bu. Bir şekilde bir araya geliyorduk, konuşuyorduk. Üç beş dakikalık konuşmalar yapıyorduk. Sonra cumhurbaşkanımızla aramızda diyalog geçti.

Daha sonra biz Ahmet Davutoğlu'yla uçakta birlikteydik. ‘Uğur, Meclis'in siyasetin aslında senin gibi insanlara ihtiyacı var’ dedi. Ben de dedim ki ‘O sahada hizmet edebileceğime inanıyorsanız, bunu sizinle istişare etmek isterim’

-Aday listesine yazıyorum telefonu geldi mi? Çünkü aday adaylığında yoktunuz...

Aday adaylığında yoktum evet. Şimdi bir anda oldu. Son güne kadar gizli tuttular. Bazı bilgiler sızdırılıyordu. Bunların önünü almak için, bir kat aşağıda telefonlarını bırakıp toplantılarını öyle yapıyorlardı. Belli derin ve paralel yapılardan meseleyi gizli tutmak için toplantıları böyle yapıyorlar.

-Sizin için sürpriz oldu mu?

Aday adayı olmadım. Onlar da aday adayı ol demediler. Kimse zaten cumhurbaşkanından başbakandan böyle bir söz alıp olmadı zaten. Siyaset olsa da olur olmasa da olur. Baktılar müspet bir yaklaşım var. Onlar da kendi aralarında değerlendirdiler, uğur siyasette olsa katkı sağlar dediler, biz de girmiş olduk bu yola.