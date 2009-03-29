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Politika

AKP'li aday oy kullanamadı

AKP İzmit Belediye Başkan adayı Doğan, ikametgâhının Ankara'da görünmesi dolayısıyla oy kullanamadı.

29 Mart 2009 02:00

AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Nevzat Doğan, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ikametgahının Ankara'da görünmesi dolayısıyla oy kullanamadı.

Doğan, yaptığı açıklamada, milletvekili olduğu dönemde adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Ankara'da sayıldığını belirterek, 22 Temmuzda yapılan genel seçimlerde oyunu İzmit'te kullandığını, 23 Temmuzda da evini Ankara'dan İzmit'e taşıdığını bildirdi.

Oyunu İzmit'te kullandığı için daha önce oy kullandığı 23 Nisan İlköğretim Okulunda oy kullanabileceğini düşündüğünü belirten Doğan, ikametgahını Ankara'ya hiç taşımadığı için böyle bir sorunla karşılaşabileceğini düşünmediğini kaydetti.

Doğan, şunları söyledi:

"Durumu, sabah sandık numarasını öğrenmek istediğim sırada fark ettim. Ailemdeki diğer isimleri bulduk, ancak kendi ismimi bulamadım. Bir oy kaybetmekten ziyade, vatandaşlık görevimi yerine getiremediğim için üzgünüm."

(AA)

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