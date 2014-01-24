AKP'li 320 vekilden 'hırsız' söylemine dava

HSYK kanun teklifi görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekillerinin, TBMM Genel Kurul'unda kendilerine toplu halde ve sürekli “hırsız var”, “hırsız geliyor”, “hırsızlar” gibi ifadeler kullandıklarını hatırlatan AKP Grup Başkanvekili Belma Satır, tüm AKP milletvekilleri olarak tek tek kişiler hakkında dava açacaklarını kaydetti. Satır, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada şunları söyledi:

'Sırça köşkten gelmedik'

“Şunu bilmenizi isteriz ki gerek bireysel olarak açacağımız davalarda gerek grup olarak ortak hareketle, bu tip ifadelerde bulunan değerli milletvekillerine, grup başkanvekilleriyle gerek hukuki zeminde gerek siyasi alanda halkımıza şikâyet ederek mücadele edeceğiz. Bizler buraya sırça köşklerden gelen milletvekilleri değiliz. Hepimiz dişimizle tırnağımızla çalışarak emeğimizle buraya geldik. Ne onurumuzu size yediririz, ne ezdiririz, ne grubumuzu size ezdiririz.

'Boğazımdan haram lokma geçmedi'

Hepimizi zan altında bırakıyorlar. Babam memur çocuğu, boğazımdan tek haram lokma geçmedi. Hala kredi kartı ödeyemeyen arkadaşlarımız var. Bundan sonra bize hırsız diyen herkesle ilgili birer birer dava açacağız.”

İnce'den yanıt: Biz hırsıza hırsız deriz

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce de Satır’ın sözlerine şu yanıtı verdi:

“Yatak odasında kasalar çıkmış, ayakkabı kutusunda dolarlar çıkmış. Bir telaş içindesiniz. Kaba kuvvetle bunu kapatmak istiyorsunuz. Bir düşünceyi, yolsuzluğu, rüşveti, hukuksuzluğu yumrukla kapatamazsınız. İnsanlar bunu anlatacak, bunu söyleyecek. Biz susmayacağız, bunu anlatacağız. Kanunlar yaparak kendinizi sağlama alacağınızı düşünmeyin. Biz hepinize, size ‘hırsız’ demedik, biz hırsıza ‘hırsız’ dedik.”