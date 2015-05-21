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AKP'den yurtdışındaki seçmenlere tepki çeken SMS

AKP'nin Almanya'da yaşayan seçmenlere gönderdiği mesajlar hakkında inceleme başlatıldı

21 Mayıs 2015 10:36

AKP’nin Almanya’da yaşayan seçmenlere gönderdiği mesajlar tepki yarattı. Türkiye vatandaşı olmayan Kürtlere dahi SMS yollanıyor. 

Erbil merkezli Rudaw’ın haberine göre, “Vaktiniz yoksa sorun değil. Oy kullanmak için TC kimlik numaranızın olduğu nüfus cüzdanı, ehliyet ya da pasaportunuzu 8-31 Mayıs tarihlerinde AK Parti’ye getirin” yazılı SMS’ler, Türkiye vatandaşı olmayan Kürtlere dahi yollanıyor. Almanya’nın tüm büyük operatörlerinin Kürtçe ya da Türkçe isim taşıyan müşterilerine gönderildiği anlaşılan mesajlardan alıcıların rahatsız olduğu belirtiliyor.

AKP’nin telefon numarasını nereden aldığını bilmediğini söyleyen Erzurumlu Devran Alkan, AKP’nin mesajına “HDP’ye oy vereceğim” diye yanıt yolladığını söylüyor.

 

İncelenecek

 

Cumhuriyet'te yayımlanan habere göre, AKP’nin taktiği Alman siyasilerin de dikkatini çekiyor. Facebook sayfasından SMS’lerin nasıl şikayet edilebileceğine dair yazı paylaşan Alman Liberal Partili Tobias Huch, “Bu çok berbat bir kampanya yöntemi. AKP’nin otokrasi kaybından paniklediğini açıkça gösteriyor” diyor.

Şikayetler üzerine Vodafone sözcüsü telefon numaralarını paylaşmadıklarını ve kullanıcıları uyruklarına göre ayırmadıklarını savunurken, Federal Ağ Ajansı’nın da konuyu inceleyeceği belirtiliyor.

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