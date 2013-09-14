AKP'den yerel seçimler için 6 bin kişilik sosyal medya ekibi

Gezi Parkı olayları sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “bela” olarak nitelendirdiği sosyal medyanın, AKP’nin yerel seçim kampanyasında aktif olarak kullanılması kararlaştırıldı. İl ve ilçelerde görev yapacak sosyal medya sorumlularının sayısı, alt ekiple birlikte 6 bin kişiyi buluyor.

Eylemlerin hemen ardından teşkilata sosyal medya genelgeleri gönderen Genel Merkez, bu gücü yerel seçimlerde kullanmaya hazırlanıyor. Böylece, birkaç ay önce aleyhine olan Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya ortamlarını lehine çevirmeyi planlıyor.

Zaman Gazetesi'nden Ahmet Dönmez'in haberine göre; iktidar partisi bunun için Türkiye genelinde il ve ilçe sosyal medya sorumluları belirledi. Onların altında çalışan ekiplerle birlikte toplam sayı 6 bini buluyor. Bu ekipler, yerel seçim sürecinde sanal âlemde propaganda yapacak; kamuoyunu fotoğraf, görüntü ve yazılarla bilgilendirecek. Sloganlar, aday tanıtımı ve projeler anlatılacak.

AKP, Genel Merkez’de ‘Sosyal Medya Koordinasyon Merkezi’ oluşturdu. Hüseyin Çelik’in başında olduğu Tanıtım Medya Başkanlığı, Süleyman Soylu’nun başında olduğu Ar-Ge Başkanlığı ile Gençlik Kolları koordine ediyor. 81 ilin sosyal medya sorumluları belirlendi. Bu isimler, Ankara’da eğitimden geçirildi.

‘Sosyal medya sınıfı’

Bunun için Genel Merkez’de bir ‘sosyal medya sınıfı’ kuruldu. Eğitimler grup grup devam ediyor. 953 ilçede de aynı şekilde sosyal medya uzmanları olacak. Sosyal medya timleri ağırlıklı olarak büyük şehirlere yüklenecek. İstanbul’da bin, Ankara’da 600, İzmir’de de 400 kişilik ekipler görev alacak. Seçim kampanyasına destek verilirken karşıtlık üretilmemesi ve projenin ters tepmemesi için de eğitimler sıkı tutuluyor. Görev alacak kişilere, nasıl bir dil kullanacakları, üsluplarının nasıl olması gerektiği de anlatılıyor.