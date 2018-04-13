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AKP'den 'yerel seçim' açıklaması: MHP ile ortak aday göstereceğimizi hiç sanmıyorum

"Adaylıkları düzenleyen 20-25 maddelik yeni bir paket Meclis'e gelebilir"

13 Nisan 2018 16:02

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yerel seçimde MHP ile ortak aday gösterecekleri iddiasına ilişkin olarak, "Hiç sanmıyorum" yorumunu yaptı.

CNN Türk’te gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Yazıcı’ya “Yerel seçimde MHP ile ortak aday olur mu” diye soruldu. Yazıcı “Hiç sanmıyorum. Ortak aday demeyelim. Yerel seçimler için ittifak düzenlemesi yok” diye yanıt verdi.

Yazıcı, "Adaylıkları düzenleyen 20-25 maddelik yeni bir paket Meclis'e gelebilir. En önemli iki konu 100 bin seçmen imzası nasıl bildirilecek? Aday olacak kişi hem milletvekili hem cumhurbaşkanı adayı olabilecek mi? Bizim düşüncemiz ağırlıklı olarak cumhurbaşkanı adayı olan kişinin milletvekili adayı olmaması yönünde" ifadesi kullandı.

Rusya restleşmesi ile ilgili de konuşan Yazıcı  "Kimyasal silah kullanana yaptırım olmalı.Biz vicdani ve rasyonel davranıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yeni dözenlemeler yapılacağını anlatan Yazıcı, "Adaylıkları düzenleyen 20-25 maddelik yeni bir paket Meclis'e gelebilir. En önemli iki konu 100 bin seçmen nasıl bildirilecek. Aday olacak kişi hem milletvekili hem cumhurbaşkanı adayı olabilecek mi? Bizim düşüncemiz ağırlıklı olarak cumhurbaşkanı adayı olan kişinin milletvekili adayı olmaması yönünde. Bun konu yapacağımız çalışma sonnuda yazıya dökülecek" şeklinde konuştu.

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