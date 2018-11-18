T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'den Yeni Şafak'a tepki: Adalet hepimize lazım!

"Mahkeme kesin karar verdi de biz mi duymadık?!"

18 Kasım 2018 12:02

AKP İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Yeneroğlu, Gezi Parkı eylemleriyle gerekçelendirilen akademisyenlere yönelik operasyon için Yeni Şafak gazetesinin yaptığı habere tepki gösterdi.

Yeneroğlu, Twitter hesabından Yeni Şafak’ın “Gezi’nin beyni alındı” başlıklı Mustafa Sait Özkan imzalı haberin kupürünü paylaşarak şunları yazdı:

“Adalete sahip çıkamazsak, masa başı yargısız infazlara karşı duramazsak, savunduğumuz değerlerin hiçbir inandırıcılığı kalmaz.... Mahkeme kesin karar verdi de biz mi duymadık?!? Unutulmamalı ki adalet hepimize lazım...”

 

 

 

 

ETİKETLER

MUSTAFA YENEROĞLUakpyeni şafak
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24