AKP'den Suruç'ta itidal çağrısı

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Suruç'ta AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile DBP'li il yönetici Esvet Şenyaşar arasındaki kavgaya ilişkin olarak, "Suruç'taki partililerimize ve seçmenlerimize itidal çağrısı yapıyorum. İbrahim Halil Yıldız kardeşimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu saldırıyı gerçekleştirenleri şiddetle kınıyorum" dedi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, bu seçimlerde yeniden aday olan AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile DBP'li il yönetici Esvet Şenyaşar arasındaki kavga ailelerin de katılmasının ardından büyümüş, esnaf ziyareti sırasında çıktığı belirtilen, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada 4 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı.