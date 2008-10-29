AKP'den şartla salıverme teklifi

Geçen yasama yılında hazırlınan ancak, "af" niteliği taşıyor şeklindeki eleştiriler nedeniyle rafa kaldırılan teklifi, AKP'li Zafer Üskül, yeniden Meclis gündemine getirdi.



TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AKP Mersin Milletvekili Zafer Üskül, şartla salıverilmeden; mahkûmların yanı sıra hükümle birlikte tutuklanan veya tutukluluğunun devamına karar verilenlerin de yararlanabilmesi için kanun teklifi verdi.



Üskül'ün, TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da değişiklik öngörüyor.



Teklife göre, şartla salıverilmeden; mahkumların yanı sıra hükümle birlikte tutuklanan veya tutukluluğunun devamına karar verilenler de yararlanacak.



Teklifin gerekçesinde, kanunda, mahkumiyet hükümleri kesinleşmedikçe infaz olunamayacağı, şartla salıverilmeden yararlanabilmek için mahkumun, kurumdaki infaz süresini iyi halli olarak geçirmesi gerektiği belirtildi. Bu düzenleme gereğince, yargılama sonunda mahkeme tarafından verilen kararın kesinleşmesiyle, sanığın hükümlü statüsü aldığı, cezanın hürriyeti bağlayıcı olması durumunda da hükümlünün şartla tahliye hükümlerinden yararlanabildiği kaydedildi.



Buna karşılık, duruşmaları tutuklu olarak devam eden veya hükümle birlikte tutuklanan sanıkların, duruşmaları sona erip hükümden, kararın kesinleşmesine kadar geçen süre içindeki durumları hükümözlü tutuklu veya hükmen tutuklu adı verilen kişilerin, şartla salıverilme hükümlerinden yararlanamadığı anımsatıldı.



Bu durumun, Anayasada yer alan hukuk devleti, insan haklarına saygılı devlet, eşitlik ve adil yargılanma hakkı ilkelerine aykırı olduğu ifade edildi.



Aleyhlerindeki dava gecikmeden sona eren ve aleyhlerindeki hüküm kesinleşen hükümlülerin şartla salıverilmeden yararlanırken, hükümözlü tutukluların, Yargıtay aşamasının uzunluğu gibi nedenlerle bundan mahrum edilmelerinin haklı ve kabul edilebilir yanının bulunmadığı belirtildi.

